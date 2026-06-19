Son Mühür- Artık geleneksel bir hale gelen ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği yaz kursları Foça Belediyesi tarafından bu yıl da dopdolu içeriğiyle yaz mevsimine renk katmaya hazırlanıyor. Sanattan spora, müzikten el sanatlarına kadar geniş dallarda haızrlanan 2026 Yaz Kursları için kayıtlar sürerken dikkat etmeniz gerekne bir şey var: Kayıtlar hızlıca doluyor!

Bu kurslar her yaşa hitap ediyor. Yetişkinler için resim, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Oyunları, tiyatro, taekwondo, su kabağı işlemeciliği, şiş ve tığ örgü ile pilates, zumba ve step aerobik gibi spor eğitimleri yer alıyor.

Çocuklar ve gençler için hazırlanan programda ise resim, Türk Halk Oyunları, tiyatro, çocuk dansları, basketbol, taekwondo ile şiş ve tığ örgü kursları bulunuyor. Yaz boyunca devam edecek eğitimlerle katılımcılar hem yeni beceriler kazanacak hem de sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yaz kurslarının ilçede önemli bir gelenek haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Foça Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkin vatandaşlarımızın yaz aylarını verimli, üretken ve keyifli geçirebilmeleri için kapsamlı bir kurs programı hazırladık.

Sanatın, sporun ve kültürel faaliyetlerin yaşamın her alanında yer almasını önemsiyoruz. Bu yıl kurslarımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Kurslarımızın birçok branşında kontenjanlar kısa sürede dolmaya başladı. Bu ilgi, Foça’da sanat ve sporla iç içe bir yaşam kültürünün güçlenerek devam ettiğini gösteriyor.”

Başkan Fıçı, kursların yalnızca eğitim verilen alanlar olmadığını, aynı zamanda dayanışmayı, paylaşımı ve toplumsal birlikteliği güçlendiren sosyal ortamlar olduğunu vurgulayarak, “Bu yaz da Foça’da sanatla, sporla, müzikle ve üretimle dolu dolu bir sezon geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza katılmaya davet ediyorum.”

