Son Mühür / Yağmur Daştan - Menderes Belediyesi'nde yapılan operasyon sonucunda Başkan İlkay Çicek dahil 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon sürecine dair eski Menderes İlçe Başkanı Ahmet Pala'dan bir açıklama geldi. Kendisiyle aynı isim ve soyadı taşıyan bir kişinin de gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozan CHP Menderes eski İlçe Başkanı Ahmet Pala, yaşanan bilgi kirliliğini gidererek Son Mühür’e özel değerlendirmelerde bulundu.

“Hala telefonlarım çalıyor”

Operasyonda gözaltına alınan isimlerin açıklanmasının ardından telefonlarının kilitlendiğini ve arayanlara o kişinin kendisi olmadığını açıklamak zorunda kaldığını belirten Pala, “Hala telefonlarım çalmaya devam ediyor. Uzun süredir sanal medyayı kullanmıyordum, kullanmak zorunda kaldım” dedi.

“Tepeden atama adaylarla olmuyor”

Menderes’te yaşanan sürece ilişkin de görüşlerini paylaşan Pala, “Sıkıntı aday belirleme sürecinde başladı. Neye göre aday belirliyorlar belli değil. Böyle sıkıntılar da çıkıyor. Yıllarca özel sektörde yöneticilik yaptım, bir eleman alacağımız zaman her şeyini araştırıyorduk. Burada neye göre adayı belirliyorsunuz belli değil. Bir kriter olmayınca ‘Anketler böyle çıktı’ deniliyor. Hani anket sonucu, yok. Maalesef bu sıkıntılı bir süreç. 2014’te belediye başkan adayı gösterildim, sonra da iki dönem ilçe başkanlığı yaptım. Her danışma kurulunda benim aday gösterilmemin hata olduğunu anlatıp özeleştiri yaptım. Burada, tepeden atama adaylarla bu iş olmuyor. İki dönemdir de bunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Özgür Bey’e o bilgileri kim verdi?”

“Bana göre suç, bunları atayanlarda. Onlardan hesap sormak lazım” sözleriyle devam eden Pala, YENİ Parti kurucu genel başkanı Özgür Özel’in daha önce Menderes Meydanı’nda yaptığı, “İlkay'a verin, değil Menderes Belediyesi'ni İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin. Hatta İçişleri Bakanlığını yönetir” sözlerinin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: “O konuşmayı yaparken ben de oradaydım. Özgür Bey buradaki adayı tanımaz. Özgür Bey’e o bilgileri kim verdi, önemli olan o. Sorumlusu kim? Onların bulunması lazım. Biliyoruz o isimleri de… Bu camiada parti fark etmeksizin aşağıdaki ekip şuna bakıyor: “Kim göreve gelirse benim nazım geçer? Kim bir şey olduğunda beni idare eder? Kızımı, oğlumu kim işe sokar? Kimden işletme alırım?” Bir kısmı da ‘Kim benim sözümden çıkmaz ve ne dersem yapar?’ diye bakıyor. Bu hesaplar yapıldığında da böyle sonuçlar ortaya çıkıyor.”

“Menderes’e çivi çakacak insanın arkasında olurum”

Menderes’te CHP’den istifa eden 11 kişi olduğunu söyleyen Pala, meclis aritmetiğini de yorumladı. Pala, “Eğer birleşirlerse olası bir başkan vekili seçiminde CHP’den biri seçilir. Birleşmezlerse AK Parti’ye geçer. İster AK Parti olsun ister CHP olsun, doğru, dürüst, Menderes’e çivi çakacak insanlar olsun. Bu sürece dahil de olmak istemiyorum, olayın dışında kalmaya özen gösteriyorum. Benim savunduğum ilkelerle yaşananlar bire bir zıt. Geçmişte yaşananlara da bugün yaşananlara da üzülüyoruz. Menderes’te bugüne kadar yapılan gözle görülür hizmet var diyebilecek insan azdır. Ben kişilerin bireysel hayatlarıyla ilgilenmiyorum. Bu sektörde de maalesef çok az insan vardır sütten çıkmış ak kaşık. Menderes’e bir çivi çakacak insanın arkasında olurum” dedi.

“Hukuk ortaya çıkaracaktır”

Adil yargılama çağrısı da yapan Pala, “Adı geçen kişiler bu ileri sürülen şeyleri yaptılarsa bedellerini ödesin ama eğer yapmadılarsa da boşu boşuna bir şey olmasın. Gözaltına alınan pek çok kişinin konuyla alakası olmadığını biliyorum ama ne derece doğru ne derece yanlış hukuk ortaya çıkaracaktır. Ancak geldiğimiz nokta hoş bir nokta değil” diye konuştu.