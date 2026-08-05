Son Mühür- CHP'den koparak 90 milletvekili arkadaşıyla birlikte Yeni Parti'nin kuruluşuna imza atan Özgür Özel'in, Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası sessiz kalmayı tercih ettiği görüldü.

Gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sürpriz bir şekilde aday olarak gösterildiği süreçte CHP Genel Başkanlığı koltuğunda Özgür Özel oturuyordu.

Özel'in, İlkay Çiçek'e olan güveni, 31 Mart seçimleri öncesi Menderes'te düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada tüm yönleriyle açığa çıkmıştı.

İlkay Çiçek'e yönelik eleştirilere kulaklarını tıkadığını gözler önüne seren Özgür Özel, İlkay Çiçek'in değil Menderes'i, İçişleri Bakanlığını bile yönetebileceğini öne sürmüştü.



İlkay Başkan enterasan bir adammış...



Seçim otobüsü üzerinde bugünlerde AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay ve gözaltına alınan İlkay Çiçek'le birlikte çıkan Özel,

''Menderes'in yüzünü güldürecek olan, hakkını arayacak olan gönlü zengin, yüreği zengin, bileği güçlü, iradesi güçlü, çok değerli başkanımı, İlkay Çiçek'i sizlere emanet etmeye geldim. İlkay başkanın başvurusunu bizzat inceleyen arkadaşlarımızla birlikte ben çalıştım. İlkay başkanın enteresan bir hayat hikayesi var.



İnanılmaz bir azmi varmış...



Menderes'in bir evladı en zor işlerden birini yapmış. Yakasında bir partinin rozeti arkasında teşkilatı, bütçesi olmadan Menderes'te muhtar seçilmiş, yetmemiş muhtarlar derneği başkanı seçilmiş, İl Kent Konseyi'nde başkanlığa aday olmuş, orada göreve gelmiş. Fark yaratan muhtarlar yarışmasına girmiş, birinci olmuş, yetmemiş, atıl bisikletleri tamir edip, yoksul çocuklara dağıtan projesiyle ödüller almış, yetmemiş atık yağların toplanması projesiyle ödül almış. Kimi okulu dışarıdan bitirmiş, üniversitede halen okuyor. İnanılmaz bir emek, inanılmaz bir gayret, inanılmaz bir azim var.



İzmir Büyükşehir'i de, hatta Bakanlığı da yönetirmiş...



Geçen gün birisi böyle CV'si kısa diye bakmış. Ya diyor, İlkay Bey diyor muhtarmış. Acaba belediyeyi yönetir mi? ' Dedim ki 'İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin, değil Menderes Belediyesi'ni İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin. Hatta İçişleri Bakanlığını yönetir" diye konuşmuştu.



Özel'i çoktan unutmuş bile...



Yeni Parti/ CHP ayırımının yaşandığı süreçte CHP'de kalmayı tercih eden İlkay Çiçek'in ise Özgür Özel'in açık desteğine rağmen perde arkasında farklı bir düşüncede olduğunu gösteren detay soruşturma dosyasına girmiş durumda.

İlkay Çiçek'in kadın arkadaşıyla whatsapp üzerinden yaptığı ve soruşturma dosyasına girdiği öğrenilen konuşmalarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel detayı dikkat çekmişti.

Çiçek’in olduğu öne sürülen yazışmalarda,

“Ekrem İmamoğlu pastayı bölüşmede anlaşmadı. Birbirlerini sattılar bebeğim. Ekrem İmamoğlu’nun ayağını kaydıran Özgür Özel bebeğim. Yani kendi içimizde satış olmazsa dışarıdan kimse bir şey yapamaz” ifadelerinin yer aldığı görülüyor.