Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı hesaplamaları, yeni maaş tablosu ve enflasyon farkı oranlarına dair tüm merak edilenlerin yanıtı işte bu haberde.

Türkiye'de yaklaşık 25 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren temmuz zammı için geri sayım hızlandı. Yılın ilk altı aylık enflasyon rakamları, milyonlarca ailenin gelir tablosunu adeta yeniden şekillendirecek. TÜİK'in yapacağı resmi açıklama öncesinde beş aylık enflasyon verileri zaten cebimizde duruyor. Peki, Merkez Bankası beklenti anketleri ve ekonomistlerin tahminleri ışığında temmuz ayında maaşlara ne kadar zam yansıyacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı ile memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranları yavaş yavaş gün yüzüne çıktı. Şube müdüründen uzman doktora, öğretmenden polis memuruna kadar kalem kalem hesaplanan yeni zamlı maaş listesi son halini aldı.

TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Yılın ilk beş ayına baktığımızda ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarının toplamında yüzde 16,60'lık bir kümülatif enflasyon ortaya çıktı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zammın garantilenen kısmıydı. Gözler şimdi haziran ayı enflasyonunda. Uzmanların ve piyasa ekonomistlerinin haziran ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 1,04 civarında toplanıyor. Eğer tahminler tutarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı net enflasyon zammı yüzde 17,81 seviyesine çıkacak. Bu orana göre, örneğin şu an 20.000 TL alan bir emeklinin maaşı yeni zamla birlikte 23.562 TL'ye, 25.000 TL alan bir emeklinin maaşı ise 29.452 TL'ye yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKI NE KADAR ÇIKTI?

Sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri değil, milyonlarca memur ve memur emeklisi de enflasyon farkı için gün sayıyor. Memurların zam hesaplaması toplu sözleşme şartlarına göre yapılıyor. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik bir zam hakları zaten var. Ancak ilk altı aylık enflasyon bu oranı aştığı için aradaki fark da doğrudan maaşlara yansıyacak. Beş aylık tabloya göre yüzde 12,41'lik artışı cebe koyan memurlar, haziran ayının da beklentiler dahilinde gelmesiyle birlikte yüzde 6,13 oranında enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklisinin toplam temmuz zammı yüzde 13,56'yı bulacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YENİ TABLO

Yüzde 13,56'lık tahmini zam oranına göre memurların unvan ve derecelerine göre yeni maaşları da hesaplandı. Tabloya göre 9/1 derecesindeki bir memurun mevcut 64.397 TL olan maaşı, yeni zamla birlikte 73.129 TL'ye çıkacak. Eğitim camiasında 1/4 derecesindeki bir öğretmenin maaşı 73.368 TL'den 83.316 TL'ye, uzman öğretmenin maaşı ise 81.219 TL'den 92.232 TL'ye yükselecek. Sağlık çalışanlarına baktığımızda, 5/1 derecesindeki bir hemşirenin maaşı 84.908 TL'yi, 1/4 derecesindeki uzman doktorun maaşı ise 170.823 TL'yi görecek. Emniyet teşkilatında görevli 8/1 derecesindeki bir polis memuru 92.684 TL, 1/4 derecesindeki mühendisler ise 109.257 TL seviyesinde maaş alacak.

SOSYAL YARDIMLAR VE ENGELLİ MAAŞLARI DA ARTACAK MI?

Açıklanacak temmuz zammı sadece bordrolu çalışanları ve emeklileri değil, toplumun çok daha geniş bir kesimini etkiliyor. Dar gelirli vatandaşlara devlet tarafından verilen sosyal destek ödemeleri de memur maaş katsayısına endeksli olarak artış gösteriyor. Yani yüzde 13,56'lık memur zammı kesinleştiğinde; 65 yaş aylığı, evde bakım desteği ve engelli maaşları da aynı oranda artacak. Toplamda 2 milyon sosyal yardım alan kişiyle birlikte, temmuz ayındaki bu devasa maaş düzenlemesi yaklaşık 25 milyon vatandaşın hayatına doğrudan etki edecek.