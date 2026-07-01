Depozito iade sistemi nedir, boş şişe başına kaç TL veriliyor, DOA depozito paraları hesaba nasıl yatacak ve iade noktaları nerelerde bulunuyor gibi sorgular arama motorlarında en çok aranan konular arasına girdi. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Geri dönüşümü teşvik etmek ve atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla uzun süredir hazırlıkları süren devasa adım nihayet atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen bu önemli proje, 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak hayata geçti. Sabahın erken saatlerinden itibaren ellerindeki ambalajları teslim noktalarına götüren vatandaşlar, hesaplarına saniyeler içinde yatan paraları görünce uygulamanın detaylarını çevresine de anlatmaya başladı. Boş içecek ambalajlarını çöpe atmak yerine geri dönüşüme verenler artık günlük masraflarının bir kısmını buradan çıkarıyor. Peki, milyonlarca kişinin yararlanacağı yeni sistemde depozito ücretleri ne kadar, Hangi ambalajlar geçerli ve sistemin işleyişi tam olarak nasıl ilerliyor?

BOŞ ŞİŞE DEPOZİTO ÜCRETİ NE KADAR OLDU, HANGİ AMBALAJLAR GEÇERLİ?

Uygulamanın devreye girmesiyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri ödenecek tutarlar oldu. Yeni düzenlemeye göre, yalnızca üzerinde "DOA" logosu bulunan plastik (PET), cam ve alüminyum içecek ambalajları sisteme kabul ediliyor. Daha önceki dönemlerde 25 kuruş olarak uygulanan geri dönüşüm teşvik bedeli, yeni sistemle birlikte her bir ambalaj için tam 1 TL'ye çıkarıldı. Vatandaşlar, uygun standartları taşıyan her boş şişe için 1 TL ödeme alarak hem doğayı koruyor hem de bütçelerine doğrudan katkı sağlıyor.

DEPOZİTO PARALARI NEREYE YATACAK VE NASIL ÇEKİLECEK?

Geri dönüşümden elde edilen gelirlerin nasıl alınacağı da sıkça araştırılan konuların başında geliyor. Teslim edilen ambalajlar karşılığında kazanılan tutarlar, akıllı telefonlara indirilen DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdana anında aktarılıyor. Vatandaşlar dijital cüzdanlarında biriken bu bakiyeleri üç farklı alternatifle değerlendirme şansına sahip. İsterseniz biriken paranızı doğrudan kendi şahsi IBAN hesabınıza transfer edebilirsiniz. Nakit paraya ihtiyacınız varsa, anlaşmalı bankaların ATM'lerinden kartsız işlem menüsünü kullanarak paranızı saniyeler içinde çekebilirsiniz. Bunların yanı sıra, sisteme dahil olan anlaşmalı market ve satış noktalarında yapacağınız alışverişlerde kasada bu bakiyeyi kullanabilirsiniz.

BOŞ ŞİŞE VE AMBALAJ TESLİM NOKTALARI NERELERDE BULUNUYOR?

Vatandaşların ellerindeki ambalajları kolayca teslim edebilmesi için Türkiye çapında çok geniş bir ağ kuruldu. İade işlemleri sadece dev depozito iade makineleriyle sınırlı kalmıyor. Süpermarketler, ulusal zincir marketler, mahalle bakkalları, büfeler, büyük alışveriş merkezleri ve akaryakıt istasyonları birer aktif iade noktası olarak görev yapıyor. Aynı zamanda üniversite kampüsleri, hastaneler, oteller, restoranlar ve kafeler de bu geniş ağın bir parçası olarak hizmet veriyor. Size en yakın teslim noktasını bulmak ise son derece pratik. Akıllı telefonunuzdaki DOA mobil uygulamasına girip "İade Noktası Bul" özelliğini kullanarak veya sistemin resmi internet sitesini ziyaret ederek çevrenizdeki tüm iade noktalarını harita üzerinden görebilirsiniz.

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ (DOA) NASIL KULLANILIR, NASIL KAYIT OLUNUR?

Sisteme dahil olup anında para iadesi almak oldukça basit birkaç adımdan oluşuyor. İlk olarak akıllı telefonunuzun uygulama mağazasından DOA mobil uygulamasını indirip kendinize bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra ekranda beliren QR kodu, depozito iade makinesindeki okuyucuya okutuyorsunuz. Ardından elinizdeki logolu ve uygun ambalajları teker teker makineye bırakıyorsunuz. Atma işlemini bitirdiğinizde, makineye verdiğiniz şişe adedine göre hesaplanan toplam kazancınız anında dijital cüzdanınıza yükleniyor.