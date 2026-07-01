Son Mühür- Son bir haftalık kaybı yüzde 1.46'yı bulan BIST 100 endeksi satış ağırlıklı günlerine bir yenisini ekleyerek günü günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 14.121,83 puandan tamamlamıştı.

Endeks Temmuz ayının ilk ve haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.08'lik düşüşle 14.110 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasaların gözü Doha'da...



ABD ve İran arasındaki Doha görüşmelerinde taraflar arasında nihai anlaşma sağlanacak mı sorusu belirsizliğini koruyor.

İran'ın son saldırıları gerekçe göstererek ABD heyetiyle doğrudan görüşmeleri reddetmesinin ardından petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlenmiş durumda.

Asya borsalarında Güney Kore hariç pozitif bir hava hakimdi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,8 değer kaybetti.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Son dönemlerde yatırımcısını en çok üzen yatırım araçları arasında yer alan ons altın yüzde 1'lik düşüşle 3.967 dolardan, gram altın 5.954 liradan,

gümüş 57.40 dolardan,

Brent petrol 72.97 dolardan,

Bitcoin 58.497 dolardan işlem görüyor.