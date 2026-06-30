Türkiye genelinde ekonomik sıkıntılar etkisini konkordato süreçleriyle göstermeye devam ediyor. Çoğu şirket konkordato ilan ederken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise bu durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Öztürkmen, "Gaziantep'te konkordato salgını devam ediyor. Son 10 günlük süreçte konkordato başvurusunda bulunan firmalardan 8 firma ve şahıs hakkında konkordato kapsamında karar verildi. Konuyu bugün yine TBMM gündemine taşıdım." dedi.

Öztürkmen Meclis'te ne dedi?

Meclis'te önemli açıklamalarda bulunan Öztürkmen, "Gaziantep'te ekonomik sıkıntılar ve finansman zorlukları nedeniyle konkordato başvurularındaki rekor artış devam ediyor. Son 10 günde 8 firma ve iş insanı hakkında konkordato kararı verildi. Faiz yükü ağırlaştıkça borcunu çeviremeyen firmalar iflas ediyor ve konkordato sayılarında sıçrama yaşanıyor. Özellikle tekstil, plastik, mobilya ve perakende sektörü alarm veriyor. Banka mevduat faizleri yüksek olduğundan zenginler daha çok kazanırken, düşük gelirli kesim gittikçe fakirleşiyor. Zengin ve yoksul arasındaki fark büyüyor. İktidarın ekonomi programına bakıldığında yeni iflasların yolda olduğunu söylemek zor değil. İş dünyası üretimin ve istihdamın korunabilmesi için finansmana erişim kolaylığı ve yeni destek paketleri bekliyor. Ancak, iktidar üreticilerimizi değil uluslararası tefecileri koruyor. Kaynaklarımız faiz borcuna akıyor." dedi.