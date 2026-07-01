Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanmış olan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2026/10)", 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girmiş oldu.

Yapılan düzenleme çerçevesinde, bankaların yabancı para türünden yükümlülüklerine uygulanacak olan zorunlu karşılık oranları güncellenmiş oldu. Değişiklik çerçevesinde mevduat, katılım fonu ve diğer yabancı para yükümlülükleriyle ilgili oranlar yeniden güncellenirken, vadelere göre farklı karşılık oranlarının uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

Mevduat ve katılım fonlarında yeni düzenleme!

Yeni düzenleme çerçevesinde, yurt dışı bankalar mevduatı ve katılım fonları hariç olmak üzere;

Vadesiz, ihbarlı ve 1 aya kadar vadeli mevduat ile katılım fonları için zorunlu karşılık oranı yüzde 32,

3 aya kadar, 6 aya kadar, 1 yıla kadar ve 1 yılın üzerindeki vadelerde ise yüzde 28 olarak uygulamaya alınacak.

Müstakrizlerin fonları için belirlenen zorunlu karşılık oranı ise yüzde 25 olarak korunmuş oldu.

Yabancı para yükümlülüklerinde kademeli uygulama!

Tebliğ çerçevesinde bankaların diğer yabancı para yükümlülükleriyle ilgili zorunlu karşılık oranları da vadelerine göre yeniden güncellendi.

Bu çerçevede;

- 1 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde yüzde 21,

- 2 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde yüzde 10,

- 3 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde yüzde 8,

- 5 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde yüzde 3,

- 5 yıldan uzun vadeli yükümlülüklerde ise yüzde 0 zorunlu karşılık uygulanmış olacak.

Ayrıca bankaların yurt içi yerleşiklerle gerçekleştirmiş olduğu ve 1 yıla kadar vadeli repo işlemlerinden sağlanmış olan fonlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 olarak belirlenmiş oldu.

Hükümler yürürlükten kaldırıldı!

Düzenleme çerçevesinde, 2013/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası ile 7'nci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış oldu.