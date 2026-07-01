Son Mühür- ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda güneydeki Umman güzergahını öne çıkartma girişimine İran'ın kendi belirlediği kuzey rotası konusundaki ısrarı gemi geçiş trafiğine yönelik belirsizliği arttırıyor.

İran ve ABD arasında savaşı sona erdirecek nihai bir anlaşma için yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının, Ortadoğu'daki önemli petrol üretim bölgesinde arz aksamalarını uzatabileceği endişesiyle petrol fiyatları Çarşamba sabahında yükseldi.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,36 artışla varil başına 73,21 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise yüzde 0,35 artarak varil başına 69,75 dolara çıktı.

İran tarafı ayak diretiyor...



ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve özel temsilcisi Steve Witkoff, Beyaz Saray'ın "üst düzey" görüşmeler olarak tanımladığı görüşmeler için Salı günü Doha'ya gelmiş ancak İran ve ev sahibi Katar, ABD heyetinin İranlılarla doğrudan değil, arabulucularla görüşeceklerini açıklamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Michael Knowles Show'da yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasının engelleneceğini belirterek, "Bu iş, İranlıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti toplamasıyla sonuçlanmayacak" demişti.

Tarihi zirvelerden düşmüş olsa da...



ABD ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşın en çok şiddetlendiği dönemde 120 dolar sınırına kadar dayanan brent petrol, tansiyonun düşmesinin ardından 2008'den bu yana en büyük geri çekilişlerden birine imza atarak yaklaşık 45 dolarlık düşüşle 70 dolara kadar düşmüştü.

Aynı sürede ABD ham petrolü de yaklaşık 31 dolar düşerek 2020'deki pandemi döneminden bu yana en büyük düşüşlerinden birine sahne olmuştu.

