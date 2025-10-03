Adalet camiası, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi üyesi Hakim Melikşah Şener’in vefat haberiyle derin bir üzüntü yaşadı. Hukuk çevrelerinde adalet anlayışı ve mesleki dürüstlüğüyle tanınan Şener, uzun süredir süren hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Ülkede hukuk alanında önemli görevler üstlenen isimlerden biri olan Melikşah Şener’in ölüm haberi, meslektaşları ve yakın çevresi başta olmak üzere tüm yargı camiasında büyük bir boşluk oluşturdu.

Hakim Melikşah Şener, görev yaptığı süre boyunca sadece Sakarya’da değil, ülke genelinde gösterdiği özverili çalışma yaklaşımıyla dikkat çekti. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığa verdiği önemle ön plana çıkan tecrübeli hukukçu, hastalığı sürecinde dahi mesleğinden kopmadı.

Kimdir Melikşah Şener?

49 yaşındaki Melikşah Şener, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi üyesi olarak görev yaptı. Türk yargısı içinde saygın bir yer edinen Şener, mesleki başarıları ve insan ilişkilerindeki samimiyetiyle tanınıyor. Şener’in hukuk hayatı boyunca adaletin tesisi için gösterdiği gayret ve yürüttüğü işlerle meslektaşları arasında takdir topladı. Şener, Adapazarı’nda bulunan adliye lojmanlarında hayatını kaybetti.

Hastalık ve Zorlu Süreç

Melikşah Şener’in ölümüne uzun süredir mücadele ettiği hastalığı neden oldu. Hastalığının ilerlemesine rağmen görevini bırakmayan ve adliye çalışmalarını sürdüren Şener, mesai arkadaşlarının ifadelerine göre daima görevine bağlı kaldı. Şener’in vefatı Sakarya’daki adliye çalışanları ve bölgedeki hukukçular arasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Cenaze Töreni ve Toplumsal Tepki

Hakim Melikşah Şener’in cenazesi, 29 Eylül Cuma günü öğle namazından sonra Arifiye Hanlıköy Mahallesi Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Hanlıköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Törene ailesiyle birlikte çok sayıda meslektaşı ve yargı mensubunun katılması bekleniyor. Vefat haberi, yargı teşkilatında ve yurt çapındaki hukuk camiasında büyük bir boşluk duygusu yarattı.

Melikşah Şener İçin Yargı Camiası Ne Diyor?

Adalet duygusu, mesleki başarısı ve insanlara yaklaşımıyla öne çıkan Melikşah Şener’in ardından yargı camiası taziye mesajlarıyla ve paylaşımlarla Şener’i andı. Meslektaşlarının ve yakınlarının yaptığı açıklamalarda, Şener’in çalışma hayatında örnek gösterilen duruşu ve kişisel özellikleri ön plana çıkarıldı. Yargındaki birçok isim, onun adalet mücadelesini ve mesleğine olan tutkusunu yeni kuşaklara örnek olarak gösteriyor