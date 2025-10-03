Türkiye siyasetinde dikkat çeken gelişmelerden biri, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın CHP’den istifa kararıyla yaşanıyor. Son dönemde adı çok sayıda soruşturmayla anılan Kara, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla partisinden ayrıldığını açıkladı. Bu hareket, özellikle Antalya ve bölge siyasetinde yeni bir dalganın öncüsü olabilir. Kamuoyunda son günlerde, Kara’nın partisinden ayrılması ardından AK Parti’ye katılma ihtimali ve Manavgat Belediyesi’nin yönetiminde değişiklik olup olmayacağı konuşuluyor.

CHP’deki istifası, parti içinde ve yerelde önemli bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kara’nın açıklamasında, özellikle parti yönetiminin kendisine yönelik tutumundan rahatsızlık duyduğunu vurgulaması ve parti üst yönetimini eleştirmesi dikkat çekti. Şimdi, Kara’nın bundan sonraki siyasi yol haritası ve bölgede oluşacak olası gelişmeler merak ediliyor.

İstifanın arka planında ne var?

Niyazi Nefi Kara, hakkında yürütülen çeşitli soruşturmalar ve yolsuzluk iddialarıyla gündemde yer aldı. Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi ciddi suçlamalar altında olan Kara, partisi CHP yönetiminden beklediği desteği göremediğini ifade etti. Özellikle parti yönetiminin, diğer tutuklu belediye başkanlarının “masumiyet karinesi” ile savunulmasına rağmen, kendi durumu için aynı hassasiyeti göstermediğini vurguladı. Kara, mahkeme kararı ya da iddianame olmadan suçlu ilan edildiğini ve yandaş basının önüne atıldığını belirtti.

Kara’dan sert istifa açıklaması

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Niyazi Nefi Kara, “Beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale geldi” dedi. CHP üst düzey yöneticilerinin merkezde ve yerelde denge politikası izlediği bu süreçte, kendisinin feda edildiğine inandığını söyledi. Açıklamasında, partisine ve partililere karşı bir kırgınlığı olmadığını, tepkisinin sadece mevcut yöneticilerin aldığı kararlar ve tavırlarla ilgili olduğunu belirtti.

AK Parti’ye geçiş ihtimali ve Manavgat’ta yeni süreç

Kulislerde, Kara’nın AK Parti’ye geçebileceği iddiaları gündemi meşgul ediyor. Belediye başkanlığının geleceği ve Manavgat Belediyesi'nin siyasi yapısının değişip değişmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Tüm bu gelişmeler, Antalya siyasetinde yeni bir dönemin habercisi olabilir. Kara'nın siyasi kariyerindeki bu keskin dönüşün, bölgede dengeleri nasıl etkileyeceği ise zamanla ortaya çıkacak.