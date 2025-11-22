Aile, ideolojik çeşitliliğiyle dikkat çeker; sol ve sağ görüşlü üyeleriyle Türkiye'nin modernleşme sürecinde farklı roller üstlendi. Zeki Paşa Yalısı gibi tarihi mülklerle anılan aile, servetini gayrimenkul ve ticari yatırımlardan elde etti. Meliha Baştımar ise ailenin günümüzdeki en bilinen figürü olarak Zeki Paşa Yalısı'nın mirasçılarından biri konumunda. Aile üyeleri, siyaset, ticaret ve entelektüel faaliyetlerde etkin oldu, ancak medyadan uzak duruşuyla gizemini korudu.

Meliha Baştımar Kimdir? Aile Bağlantısı

Meliha Baştımar, Baştımar Ailesi'nin Osmanlı paşalarından Müşir Zeki Paşa'nın torunlarından biri olarak biliniyor. İstanbul Boğazı'ndaki Zeki Paşa Yalısı'nın en bilinen mirasçısı konumunda yer aldı, ancak yalı hisseli mülk olduğu için birden fazla mirasçıya ait. Kamuoyunda yalının sahibi olarak anıldı, fakat kendisi medyadan ve kameralardan tamamen uzak bir yaşam tercih etti. Hakkında sınırlı bilgi mevcut; aile içindeki konumu, Zeki Paşa Yalısı'nın tarihi sahipliğiyle sınırlı kaldı. Baştımar Ailesi'nin Trabzon Sürmene kökenli Hacı Yakupoğulları sülalesinden geldiği biliniyor ve Meliha, bu soyun güncel temsilcilerinden biri olarak yalı bağlantısıyla öne çıktı.

Baştımar Ailesi'nin Tarihi Kökenleri ve Soy Ağacı

Baştımar Ailesi, köklerini Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Baştımar köyüne dayandırdı. Osmanlı döneminde denizcilik, ticaret ve siyasette etkili isimler yetiştirdi; Hacı Yakupoğulları sülalesinden Muhammed ve Huriye Hanım gibi figürlerle soy ağacı genişledi. Aile, imparatorluktan ulus devlete geçişte aktif rol aldı; örneğin Hafız Mehmet, 1926 İzmir Suikastı davasında idam edildi. Zeki Baştımar, 1905 doğumlu olarak ailenin sol kanadını temsil etti ve Türkiye Komünist Partisi'nde "Yakup Demir" takma adıyla 1959-1973 arası liderlik yaptı. Leipzig'de 1974'te öldü. Soy ağacı, ideolojik çeşitliliği yansıttı; CHP milletvekili Saffet Baştımar gibi sağ görüşlü üyeler de dahil edildi. Aile, Karadeniz göçüyle İstanbul'a yayıldı ve kültürel mirasını korudu.

Baştımar Ailesi'nin Serveti ve Mülkleri

Baştımar Ailesi'nin serveti, gayrimenkul yatırımları ve geçmiş ticari faaliyetlerden kaynaklandı; net rakamlar kamuoyuna açıklanmadı. En önemli mülk, II. Abdülhamid döneminde Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa için inşa edilen Zeki Paşa Yalısı oldu. Bebek semtinde yer alan yalı, mimari zarafetiyle Boğaz'ın incisi olarak kabul edildi ve değeri yaklaşık 4 milyar TL'ye ulaştı. Yalının tarihi sahipleri arasında Osmanlı hanedanı üyeleri Sabiha Sultan ve Ömer Faruk Efendi yer aldı; sürgün sonrası Baştımar Ailesi'ne geçtiği iddia edildi. Aile, tütün ticareti ve arsa yatırımlarıyla zenginleşti, ancak güncel şirketler hakkında bilgi sınırlı kaldı. Finans dünyasıyla bağlantıları, Banker Kastelli'nin eşi Mukadder Özden'in akrabalığı üzerinden kuruldu. Aile, mülklerini özel tuttu ve ekonomik faaliyetlerini gizli yürüttü.