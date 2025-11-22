Kış aylarında patateslerin kısa sürede filizlenmesi hem besin değerinin düşmesine hem de çürümeye yol açıyor. Uzmanlar, bu sorunun temel nedeninin yanlış saklama koşulları olduğunu belirtiyor. Evlerde sık yapılan hataların başında patates ile soğanın aynı alanda tutulması geliyor. Soğanın yaydığı etki, patatesin filizlenme sürecini hızlandırarak ömrünü kısaltıyor.

Filizlenmeyi Geciktiren Sürpriz Yöntem

Patateslerin daha uzun süre sağlam kalması için önerilen dikkat çekici yöntem ise elma ile birlikte saklanması. Tek bir elmanın yaydığı doğal gazların, patatesin uyanma sürecini geciktirdiği ifade ediliyor. Böylece filizlenme yavaşlıyor, ürün haftalar boyunca dayanıklılığını koruyor. Uzmanlara göre bu basit ayrıntı, mutfakta çürümeyi engelleyen etkili bir adım niteliği taşıyor.

Saklama Koşulları Neden Önemli?

Filizlenmeyi artıran faktörlerin başında ışık, ısı ve nem geliyor. Bu nedenle patateslerin serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edilmesi öneriliyor. Yıkanmadan saklanması, nem temasının azaltılması ve delikli torba ya da sepet kullanılması da tazeliği destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Güneş gören alanlardan uzak tutmak ise çürüme riskini düşürüyor.

Haftalarca Taze Kalabilir

Doğru uygulamalar sayesinde patateslerin çok daha uzun süre tüketilebilir halde kalması mümkün. Soğandan uzak, elmaya yakın bir saklama düzeniyle desteklenen uygun koşullar, filizlenmeyi belirgin şekilde geciktirerek israfın da önüne geçiyor. Uzmanlar, küçük bir yöntemle mutfak alışkanlıklarında büyük fark yaratılabileceğini vurguluyor.