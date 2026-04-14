Son Mühür/ Osman Günden- Meksika'nın Puebla kentinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası’ndan İzmir’e gurur verici bir haber geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün yetiştirdiği milli gururumuz Dünya Yenihayat, ay-yıldızlı formayla çıktığı hedef tahtasında dünyayı dize getirerek gümüş madalyayı boynuna taktı. 7-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen zorlu şampiyonada sergilenen bu başarı, İzmir spor camiasında bayram havası estirdi.

Meksika’da rakiplerini ezip geçtiler

Dünya Kupası’nın birinci ayağı için Meksika’ya giden Klasik Yay Kadın Milli Takımı, turnuvanın en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu. İzmirli okçumuz Dünya Yenihayat’ın başı çektiği milli kadro, turnuvaya oldukça avantajlı bir başlangıç yaptı. Statü gereği son 16 turunu bay geçerek enerjisini çeyrek ve yarı finale saklayan milliler, okçuluk dünyasının devleri sayılan Hindistan ve ev sahibi Meksika karşısında adeta destan yazdı. Her iki güçlü rakibini de nefes kesen 5-4’lük skorlarla elemeyi başaran kızlarımız, isimlerini finale yazdırmayı bildi.

Çin'e takıldılar

Dünya Yenihayat ile birlikte Elif Berra Gökkır ve Gizem Özkan’dan oluşan o muazzam üçlü, altın madalya için finalde Çin’in karşısına çıktı. Büyük bir çekişmeye sahne olan final müsabakasında temsilcilerimiz, tecrübeli Çin ekibine mağlup olsa da turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamlayarak Gümüş madalyayı İzmir'e kazandırdı.

Yeni rota çizildi

Meksika’daki bu büyük başarının ardından Dünya Yenihayat için dinlenme vakti yok. Başarılı okçumuz, önümüzdeki yoğun takvimde yine kürsüye çıkmak için yayını germeye devam edecek. Milli sporcumuz, Mayıs ayının başında Çin’in Şanghay kentinde düzenlenecek olan Dünya Kupası’nın ikinci ayağında ter dökecek. Hemen ardından ise rotayı ülkemize çevirerek, 18-24 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda madalya koleksiyonuna yenilerini eklemek için mücadele verecek.

