Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Urla Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Göz-Göz’ün emektar kaptanı İsmail Köybaşı futbolu bırakma kararı aldı. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu 4 sezon sarı-kırmızılı formayı giydi. Kaptan, İsmail Köybaşı, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalama kararı aldı. Göztepe Spor Kulübü’nün kuruluşunun 101.yılında Son Mühür’e verdiği demeçte oyunculuktan sonra antrenörlüğe geçeceğini belirtti.

“İsmail Köybaşı’na yeni görev”

Dün akşam Göztepe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaptanımız İsmail Köybaşı, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalama kararı almıştır. Göztepe forması altında sergilediği mücadele, profesyonellik, liderlik ve karakterle kulübümüze değerli katkılar sunan kaptanımız İsmail, saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki duruşu, çalışma disiplini ve örnek kişiliğiyle de takımımızda önemli bir iz bırakmayı başardı” ifadelerine yer verdi. Göztepeli taraftarların bağrına bastığı İsmail Köybaşı’nın önümüzdeki sezon tecrübeli antrenör Stanimir Stoilov’un ekibinde olacak. Köybaşı’nın bireysel oyuncu gelişiminde rol oynaması bekleniyor.

“Göztepemiz için yaptığın her şeyden gurur duyuyorum”

Göztepe Spor Kulübü Sportif Direktörü Ivan Mance, “Sevgili İsmail,Son dört yılda Göztepemiz için yaptığın her şeyden dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Süper Lig şampiyonluğu yaşadıktan sadece iki ay sonra, o dönem ikinci ligde mücadele eden bir kulübe katılma meydan okumasını kabul etmen çok cesur bir karardı. Bu karar, bize nasıl bir insan olduğunu daha ilk günden gösteri. Günümüz futbol dünyasında kulübü her zaman kendisinin önüne koyan birini bulmak neredeyse imkânsız. Ancak sen, son dört yıl boyunca her gün tam olarak bunu yaptın” ifadelerini kullandı.

“Ivan Mance, İsmail Köybaşı’na başarılar diledi”

Göztepe Spor Kulübü Sportif Direktörü Ivan Mance, “Genç oyuncularımıza her zaman şunu söylerdim: Futbolda ve hayatta başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, sadece İsmail’i izleyin ve onun her gün yaptıklarını yapın. Disiplinin, alçakgönüllülüğün, profesyonelliğin ve bu güzel oyuna duyduğun gerçek sevgiyle herkes için harika bir rol model oldun. Göztepe’ye verdiğin her şey için teşekkür ederim. Yeni görevinde sana başarılar diliyorum. Bu rolde de çok başarılı olacağından ve kulübümüzün her geçen gün daha da güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. En derin saygı ve minnetlerimle” diye konuştu.