Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay takvimi ve parti içi muhalefet ekseninde yaşanan gerilim, kameralar karşısına geçen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla yeni bir boyuta taşındı. Basının karşısına çıkarak Genel Başkan Özgür Özel’in kurultay çıkışlarına ve genel merkez önündeki protestolara değinen Kılıçdaroğlu, partinin kapılarının milletvekillerine kapatılmasını "akıl tutulması" olarak nitelendirdi ve kurultay delegelerine para dağıtıldığı iddialarını mahkeme kararlarına dayandırarak öne sürdü. Bu sözlerin ardından parti içinden tepkiler gecikmedi. Kılıçdaroğlu’na en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri olan CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale, sosyal medya hesabından eski genel başkana 'genel müdür' diyerek seslendi.

Kılıçdaroğlu ne dedi?

Kameralar karşısında parti yönetimine ciddiyet ve hukuk kurallarına uyma çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkeze giden milletvekillerine kapıların kapatılmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel merkezine 10-15 milletvekili gittiği zaman o kapılar nasıl kapatılmıştır. Bir partinin kapıları halka, milletvekillerine kapatılamaz. Bir akıl tutulması var. İçeri girseydi milletvekilleri kavga mı çıkacaktı. Adnan Beker'in otobüsünün, militanlarının orada ne işi var? Taş atmak için mi, CHP'yi yaralamak için mi? Ahlaki değildir. Her şeyi hukuk kuralları içinde yapacağız. Yargı diyor ki siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Bunu ben demiyorum bunu mahkeme söylüyor. Söyleyenler kim CHP'liler. Para dağıttı deniyor bunlar olmaz arkadaşlar, CHP ahlaki kodlarına dönmek zorundadır. Arkadaşlar gidiyor görüşmek istiyorlar, milletvekillerinin genel merkezine gitme talimatını ben vermedim. Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacaktım ama bu noktaya geldik."

Özlale ateş püskürdü

Kılıçdaroğlu’nun bu iddialarına ve milletvekillerine yönelik eleştirilerine, CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale’den çok konuşulacak bir yanıt geldi. X hesabı üzerinden sert bir paylaşım yapan Özlale, şunları söyledi:

''Israrlı talepleriniz sonucu polisin girip şiddet uyguladığı o gün genel merkezdeki herkes CHP üyesiydi. Bir tane bile militan yoktu. Sizin 53 yaşında üyesi olduğunuz partinin gençleri döve döve çıkarıldılar gönül verdikleri genel merkezden.

Bir de yüzünüz kızarmadan partiye sonradan katılan ama herkesten çok emek veren milletvekillerine "orada ne işleri vardı, bunlar partiye yakışıyor mu" diye soruyorsunuz.

Cevap verelim: bizler o gün partimizin genel merkezinde, partimizin seçilmiş genel başkanının ve partili gençlerin yanındaydık. Sizler size verilen görevi yaparken bizler de görevimizi yapıyorduk.

Siz de şu soruya cevap verin: madem partinin genel merkezi parti üyelerine her zaman açık, neden polisin milletvekilleri başta bütün parti üyelerini tahliye etmesini talep ettiniz?

Ben sizin yerinize cevap vereyim: çünkü sizinle aynı düşüncede olmayanları, size karşı olanları sevmiyorsunuz. Sizden bağımsız ve size rağmen başarılı olanları bu milletin gönlünde taht kuranları sevmiyorsunuz, çekemiyorsunuz.

Sizin için önemli olan partiye emek vermek değil size ve temsil ettiğiniz güç çevrelerine biat etmek. O da çok şükür bizde yok Sayın Genel Müdür.''