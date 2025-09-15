Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “Bir Anadolu Şenliği” etkinliklerinin üçüncü günü Şırnak’ta gerçekleştirildi. Program kapsamında İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, “Anadolu Topraklarından” isimli konserle klasik müzik severlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Türküler opera ile buluştu

Adliye Meydanı’nda gerçekleşen konserde, Anadolu ezgileri klasik müzik yorumuyla buluşturuldu. Geleneksel türkülere farklı bir soluk getiren performans, seyircilerden büyük ilgi gördü. Klasik müzik ile halk müziğinin harmanlandığı konser, Şırnaklılara özgün ve keyifli bir müzik deneyimi sundu.

Meydanda milli heyecan

Konserin ardından, Türkiye Milli Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası final karşılaşması dev ekranda yayınlandı. Meydanı dolduran Şırnaklılar, 12 Dev Adam’ın heyecanına ortak olarak tarihi finale tanıklık etti. Türkiye’nin ikinci olduğu şampiyonadaki anlar, coşkulu kalabalığın alkışlarıyla unutulmaz bir atmosferde yaşandı.