Hem Mehmet Birkiye hem kardeşi Atilla Birkiye hem de aile içindeki bir diğer önemli figür Selen Korad Birkiye, Türk sanat hayatına farklı alanlarda katkı sunuyor. Tiyatro yönetmenliği, akademisyenlik ve oyunculuk alanlarında yarım asrı aşan bir kariyer çizen Mehmet Birkiye, Kent Oyuncuları geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Mehmet Birkiye kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Birkiye, 14 Şubat 1950'de İstanbul'da dünyaya geldi. Hem İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni hem de İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. 1973'te Kent Oyuncuları'nda profesyonel kariyerine başladı ve yaklaşık 40 yıl boyunca bu köklü toplulukta hem oyuncu hem yönetmen olarak görev yaptı. Yıldız Kenter'in asistanlığını yapan Birkiye, birçok oyunda onunla birlikte çalıştı.

2002'de profesör unvanını alan Birkiye, İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nü kurarak bölüm başkanlığını üstlendi. 2024-2025 yıllarında İstanbul Tiyatro Festivali küratörlüğüne getirildi. Kariyerinde Afife Tiyatro Ödülleri dahil birçok prestijli ödüle layık görüldü.

Mehmet Birkiye evli mi?

Mehmet Birkiye'nin özel hayatı hakkında kamuoyuyla paylaşılmış detaylı bilgi bulunmuyor. Evli olup olmadığına dair resmi bir açıklama mevcut değil.

Selen Korad Birkiye kimdir?

Doç. Dr. Selen Korad Birkiye, 1966 yılında Ankara'da doğdu. ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans derecelerini alan Korad Birkiye, doktorasını Ankara Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Eğitimi alanında tamamladı. 2013'te Sahne Sanatları doçentliği unvanını kazandı.

1995'ten bu yana İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda dramaturg olarak görev yapıyor. İsmet Küntay En İyi Dramaturg Ödülü ve Anadolu Tiyatro Ödülleri Yaşam Boyu Başarı Emek Ödülü'ne layık görüldü. Kültürlerarası tiyatro ve sanat işletmeciliği üzerine kitapları bulunuyor.

Atilla Birkiye kimdir?

Atilla Birkiye, 29 Mayıs 1955'te İstanbul'da dünyaya geldi ve Mehmet Birkiye'nin kardeşi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu olan Atilla Birkiye, deneme, roman, şiir ve günce türlerinde 40'ı aşkın eser verdi.

Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar köşe yazarlığı yapan Atilla Birkiye, Türkiye Yazarlar Sendikası genel sekreterliği ve PEN yönetim kurulu üyeliği gibi görevler üstlendi. Binbir Gece Masalları'nın tam metnini Türkçeye hazırlayan, Anlat Şehrazat müzikalini sahneye uyarlayan Birkiye, Türk edebiyatında özellikle aşk temalı denemeleriyle tanınıyor.