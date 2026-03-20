Her bayram döneminde olduğu gibi bu yıl da birçok sevilen yapım bir haftalık araya girdi. Kanallar, bayramın ruhuna uygun eğlence programları, Yeşilçam klasikleri ve gişe rekortmeni komedi filmleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Bayramda yayınlanmayacak diziler

Ramazan Bayramı süresince yeni bölüm yayınlamayan diziler şöyle:

Kızılcık Şerbeti (Show TV) – 20 Mart Cuma yayınlanmadı, yeni bölüm 27 Mart'ta

(Show TV) – 20 Mart Cuma yayınlanmadı, yeni bölüm 27 Mart'ta Taşacak Bu Deniz (TRT 1) – 20 Mart Cuma yayınlanmadı, yeni bölüm 27 Mart'ta

(TRT 1) – 20 Mart Cuma yayınlanmadı, yeni bölüm 27 Mart'ta Arka Sokaklar (Kanal D) – 20 Mart Cuma yayınlanmadı

(Kanal D) – 20 Mart Cuma yayınlanmadı Veliaht (Show TV) – 19 Mart Perşembe yayınlanmadı

(Show TV) – 19 Mart Perşembe yayınlanmadı Güller ve Günahlar (Kanal D) – 21 Mart Cumartesi yayınlanmayacak, yeni bölüm 28 Mart'ta

(Kanal D) – 21 Mart Cumartesi yayınlanmayacak, yeni bölüm 28 Mart'ta Uzak Şehir (Kanal D) – 16 Mart Pazartesi yayınlanmadı

(Kanal D) – 16 Mart Pazartesi yayınlanmadı Cennetin Çocukları (TRT 1) – 16 Mart Pazartesi yayınlanmadı

Bayramda yayınlanacak diziler ve programlar

Tüm diziler ara vermedi. Bazı yapımlar bayram haftasında da yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor:

Gönül Dağı (TRT 1) – 21 Mart Cumartesi yeni bölümüyle ekranda

(TRT 1) – 21 Mart Cumartesi yeni bölümüyle ekranda Teşkilat (TRT 1) – 22 Mart Pazar yayınlanacak

(ATV) – 22 Mart Pazar yeni bölümüyle ekranda Survivor Ünlüler-Gönüllüler (TV8) – Bayram süresince yayınına devam ediyor

(ATV) – 22 Mart Pazar yeni bölümüyle ekranda Survivor Ünlüler-Gönüllüler (TV8) – Bayram süresince yayınına devam ediyor

20 Mart bayramın ilk günü ekranlarda neler var?

Bayramın ilk günü kanallar şu yapımları tercih etti: Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler bayram özel bölümü, Show TV'de Aile Arasında filmi, Star TV'de Otel Transilvanya 3, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, NOW'da Recep İvedik 3 ve TV8'de Survivor yeni bölümü yer alıyor. Dizilerin büyük çoğunluğu bayram sonrası normal yayın akışına dönecek ve izleyiciler yeni bölümlerle buluşacak.