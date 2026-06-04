Son Mühür/ Osman Günden- Dikili Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısına, meclis üyeleri arasında çıkan tartışma damga vurdu. AK Parti Dikili İlçe Başkanı Mehmet Akif Güveli, meclis oturumu sırasında meydana gelen ve canlı yayına da yansıyan diyalog üzerine sert bir açıklama yaparak duruma tepkisini dile getirdi.

"Bir anlık öfke larak değerlendirilemeyecek kadar ciddi mesele haline gelmiştir"

Olayın merkezinde, AK Parti Meclis Üyesi Abdullah Özüdoğru'na dair sarf edilen ağır ifadeler bulunuyor. Güveli, yaşananları siyasi nezaketin dışına taşan bir durum olarak adlandırarak,

"Sarf edilen ifadeler ve bu ifadelerin canlı yayında kamuoyuna yansıması, yalnızca meclis üyemize değil, onu temsil makamına taşıyan vatandaşlarımıza da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Bu durum, yalnızca bir anlık öfke veya talihsiz bir söz olarak değerlendirilemeyecek kadar ciddi bir mesele haline gelmiştir." dedi.

"Vatandaşlarımıza da yapılmış büyük bir saygısızlıktır"

Güveli, belediye meclislerinin çözüm üretme merkezleri olduğunu ifade ederken, ayrı görüşlere olan tahammülsüzlüğün kabul edilemez olduğunu söyleyerek,

"Dikili Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı sırasında canlı yayına yansıyan görüntüler, ilçemizde demokrasi anlayışı, siyasi nezaket ve kamu yönetimi ciddiyeti adına son derece üzücü bir tablo ortaya koymuştur.

AK Parti Dikili Belediye Meclis Üyemiz Sayın Abdullah Özüdoğru'nun vatandaşlarımızın sorunlarını ve beklentilerini gündeme getirdiği sırada, Meclis Katibi Deran Türkoğlu tarafından sarf edilen ifadeler ve bu ifadelerin canlı yayında kamuoyuna yansıması, yalnızca meclis üyemize değil, onu temsil makamına taşıyan vatandaşlarımıza da yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

Belediye meclisleri millet adına görev yapan seçilmiş temsilcilerin fikirlerini özgürce ifade ettiği, ilçenin sorunlarının konuşulduğu ve çözüm üretildiği kurumlardır.

Farklı görüşler demokrasinin doğal bir parçasıdır. Ancak farklı düşüncelere tahammül gösterememek, söz hakkının engellenmesini istemek veya hakaret içeren ifadeler kullanmak demokratik anlayışla bağdaşmamaktadır.

Sayın Abdullah Özüdoğru'nun yaptığı konuşma, Dikili'nin yollarını, altyapı sorunlarını ve vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları gündeme taşımaktan ibarettir. Bir meclis üyesinin asli görevi de zaten budur.

Vatandaşın sesini meclise taşımak ve sorunların çözümü için mücadele etmek. Daha da vahimi, bu ifadelerin belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan bir toplantı sırasında kamuoyunun gözü önünde sarf edilmiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.

"AK Parti Dikili İlçe Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz"

Meclis ortamının kişisel polemiklerle değil, vatandaşın gerçek dertleriyle meşgul edilmesi gerektiğini söyleyen İlçe Başkanı Güveli, "Dikili halkının sorunlarını dile getiren bir meclis üyesine yönelik bu yaklaşımın kamu vicdanında kabul görmediği açıktır.

Dikili halkı hizmet beklemektedir. Dikili halkı çözüm beklemektedir. Dikili halkı tartışma değil, sorunlarının konuşulmasını istemektedir.

Belediye meclislerinde konuşulması gereken; yolların durumu, altyapı eksiklikleri, çevre sorunları ve vatandaşlarımızın beklentileridir.

Yaşanan bu olay nedeniyle başta meclis üyemiz Sayın Abdullah Özüdoğru olmak üzere, demokratik temsil hakkına sahip tüm vatandaşlarımız adına duyduğumuz rahatsızlığı ifade ediyoruz.

AK Parti Dikili İlçe Başkanlığı olarak, ilçemizin sorunlarını dile getirmeye, vatandaşlarımızın sesi olmaya, demokratik değerleri savunmaya ve siyaset kurumunda karşılıklı saygının hakim olması için mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Hiç kimsenin siyasi görüşü nedeniyle aşağılanmadığı, ötekileştirilmediği ve susturulmaya çalışılmadığı bir Dikili için çalışmayı sürdüreceğiz."