Son Mühür- Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kentte etkinlikler de artış gösterdi. Bu kapsamda Dikili Belediyesi, kentteki kültürel ve sanatsal faaliyetlerinde vites arttırdı. Oldukça dolu programıyla Dikilililere ve ilçedeki misafirlere unutulmaz yaz akşamları yaşatmaya hazırlanan Belediye tarihi de duyurdu. Bugün başlayıp 23 Temmuz'da bitecek olan etkinliklere 75. Yıl Parkı ev sahipliği yapacak. Dört gün boyunca sürecek ve sanatı sokağa taşıyan etkinlik serisi her akşam saat 21.30'da son gün ise 20.30'da başlayacak.

"Yazın enerjisini hep birlikte yaşayalım"

Etkinliklere ilişkin açıklama yapan Başkan Kırgöz şu değerlendirmede bulundu: "Dikili'mizin eşsiz yaz akşamlarını sanatla, müzikle ve bir arada olmanın mutluluğuyla taçlandırıyoruz. Belediye olarak yıl boyunca sürdürdüğümüz kültür ve sanat çalışmalarının bir yansımasını, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak Yaz Etkinlikleri'mizle hemşehrilerimizle paylaşacağız.

Dört gün sürecek bu programda dansıyla, müziğiyle, edebiyatıyla ve halk oyunlarıyla dopdolu bir içerik hazırladık. Tüm Dikili halkını ve ilçemizde misafir olan herkesi 75. Yıl Parkı'nda bir arada olmaya, bu coşkuyu paylaşmaya davet ediyorum. Gelin, yazın enerjisini hep birlikte yaşayalım."

Dikili Yaz Etkinlikleri program akışı

Dört gün boyunca doya doya planlanan eğlencenin programı ise şu şekilde:

20 Temmuz Pazartesi (Saat 21.30): Etkinlikler, büyüleyici performanslarıyla göz dolduran Dikili Belediyesi Dans Toplulukları Gösterisi ile açılacak ve muhteşem bir görsel şölene dönüşecek.

21 Temmuz Salı (Saat 21.30): Program, özgün ezgileri ve başarılı sahne performansıyla dikkat çeken Grup Mihman konseriyle devam edecek.

22 Temmuz Çarşamba (Saat 21.30): Gençlerin ve müziğin ritmini tutmak isteyenlerin buluşma noktası, Grup Rüya Kapanı'nın sahne alacağı Gençlik Konseri olacak.

23 Temmuz Perşembe: Etkinliklerin son günü iki özel ve anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapacak:

Saat 20.30: Değerli bilim insanı Prof. Dr. Sedat Sever, "Çocuk Okur Büyük Düşünür" başlıklı ufuk açıcı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Kapanışta ise Dikili Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, görselliğiyle dikkat çeken "Bir Efe Bir Sevda Bir Destan" adlı gösterisiyle sahne alacak.