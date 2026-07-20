Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili ilçesinin atık su, yağmur suyu ve dere ıslahı ihtiyacını karşılayacak 1,5 milyar lira bütçeli altyapı projesine devam ediyor. Proje kapsamında inşa edilen Dikili İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi; Çiğli ve Torbalı’daki tesislerin ardından İzmir’in kapasite açısından en büyük üçüncü arıtma tesisi olacak.

İnşaat sahasında incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tesisin yaklaşık bir yıl içinde hizmete gireceğini açıkladı.

Bölgedeki önemli isimlerle saha incelemesi

İnceleme programına Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve ilçedeki 27 mahalle muhtarı katıldı. Şantiyedeki teknik sunumun ardından muhtarların mahalle bazındaki altyapı taleplerini dinleyen Tugay, çalışmaların takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtti.

Tugay, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalar birkaç ay önce başladı. Hedefimiz, arıtma tesisiyle birlikte bölgedeki diğer altyapı yatırımlarını da yaklaşık bir yıl içinde tamamlamak. Proje onaylanır onaylanmaz yapım sürecini başlattık. Dikili'nin uzun süredir çözüm bekleyen bu altyapı ihtiyacını kalıcı olarak karşılayacağız."

"Büyüyen ilçe nüfusu için gereklilikti"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise ilçedeki nüfus artışına dikkat çekerek, tesisin arıtma ihtiyacını karşılamada kritik bir rol oynayacağını söyledi. Kırgöz, projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki atık su sorununun çözüme kavuşacağını vurguladı.

Günlük 41 bin metreküp arıtma kapasitesi olacak

Projenin teknik detayları ve kapsadığı altyapı imalatları şu şekilde:

Kapasite ve Teknoloji: Günlük 41 bin 400 metreküp arıtma kapasitesine sahip olacak tesiste, ileri biyolojik arıtmanın yanı sıra UV dezenfeksiyon ve koku giderim sistemleri yer alacak.

İletim ve Yağmur Suyu Hatları: Proje dâhilinde 8 kilometrelik atık su iletim hattı ile İsmetpaşa Mahallesi'nde 2 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeniyor.

Dere Islahı: Sülüklü Deresi'nin ıslah çalışması da proje kapsamında yürütülüyor.

Tesisin faaliyete geçmesiyle Ege Denizi'ne deşarj edilen suyun kalitesinin artırılması ve çevre sağlığının korunması hedefleniyor.

