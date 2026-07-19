Son Mühür- İzmir’de Pazar günü planları yarım kaldı. Saat 11:00 itibarıyla toplam beş ilçede musluklardan su akmıyor. İZSU Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son verilere göre, kent genelinde farklı nedenlerden ötürü su kesintileri yaşanıyor. Kimi yerde başka bir kurumun dikkatsizliği, kimi yerde ise eskiyen ana borular İzmirlileri susuz bıraktı.

İşte susuzlukla mücadele eden o ilçeler ve kesintilerin detayları:

Başka kurum kazdı, faturayı Aliağa ödedi

Aliağa’nın Şakran Sayfiye Mahallesi güne şanssız başladı. Başka bir kurumun altyapı çalışmaları sırasında şebekeye zarar vermesi, bölgedeki ana boruyu patlattı. İZSU ekipleri duruma hemen müdahale etti. Saat 10:07 ile 11:07 arasında yaşanan yaklaşık 1 saatlik kesinti, pazar sabahı mahalleliyi hazırlıksız yakaladı.

Bayındır’da 7 saatlik büyük nöbet

Günün en uzun ve yorucu kesintisi Bayındır’dan geldi. Hacı Beşir ve Yenice mahallelerinde meydana gelen ana boru arızası, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Saat 09:45’te başlayan kesintinin akşam 17:00’ye kadar sürmesi bekleniyor. Tam 7 saat. Yaz sıcağında bu kadar uzun süre susuz kalmak mahalle sakinlerini şimdiden kara kara düşündürüyor.

Dikili, Balçova ve Tire’de ikişer saatlik mola

Kesinti dalgası kentin diğer bölgelerinde de hissediliyor. Dikili Çandarlı’da, 1046. Sokak No:15 önündeki ana boru arızası nedeniyle Çandarlı Çağdaşlar ve Akyıl bölgelerinde sular kesildi. Saat 10:35 ile 12:35 arasındaki bu kesintinin ardından gözler ekiplerin çalışmasına çevrildi.

Benzer bir tablo Balçova ve Tire’de de var. Balçova’nın Fevzi Çakmak, Korutürk ve Onur mahallelerinde branşman arızası nedeniyle 10:40 - 12:40 saatleri arasında su verilemiyor. Tire Atatürk ve Hürriyet mahalleleri, özellikle de Maltepe Caddesi civarı ise ana boru arızası yüzünden 10:00 ile 12:00 arasını susuz geçiriyor.

Ekiplerin sahadaki yoğun mesaisi sürüyor. Arızaların giderilmesiyle birlikte suların kademeli olarak şebekeye verileceği bildirildi.