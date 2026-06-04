Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türk Kızılay İzmir iş birliğiyle farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerini bir araya getiren 'Hilal'in ışığında İzmir’den Filistin'e' yardım amaçlı karma sergisinin basın açıklaması gerçekleştirildi.

Kerem Baykalmış: Devletimiz Filistin için elinden geleni yapıyor

Konuşmasına Gazze'de hayatını kaybeden basın mensuplarına rahmet dileyerek başlayan Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "2025-26 yılları arasında Filistin'deki soykırımda 242 gazeteci kardeşimizi kaybettiğimizi belirtmek isterim. Ben şehadete ulaşmış bütün gazetecileri saygı ve hürmetle anıyorum. Türk Kızılayı kurulduğu günden beri dünyanın en büyük insani yardım kuruluşlarından bir tanesidir. Biz dünyada insani yardıma en çok destek veren Türk milletini temsilen gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle şunu belirtmek isterim buradaki potansiyelin Kızılay'ın ne kadar ön planda olmasıyla övünecek değiliz, çünkü yardım götürmekten ziyade, diplomasiyi ve aklı ön plana çıkarmak önemlidir. Devletimiz de bu konuda elinden geleni yapmaktadır." dedi.

"Gazze'de insanlar ölüme terk edildi"

Ayrıca, İsrail'in son yıllarda sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların bilançosu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Baykalmış, "Genel duruma baktığımızda yaralı ve kayıp sayısı 261 bin sayısına ulaşmış durumdadır. 1 milyon 900 bin insan evini terk etmek zorunda kalmıştır. Suya bile ulaşmakta çok ciddi sorunlar yaşamaktadır. Türk Kızılayı özellikle bu konuda çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürmektedir. 13 bin kişinin cenazesine dahi ulaşılamadı. Fiziki hasara gelince Gazze'de 160 bin konut tamamen yıkıldı. Nüfusun yüzde yüzü kriz ya da daha üst seviyede gıda krizi ile karşı karşıyadır. Tarım alanlarının büyük bir bölümü tamamen zarar gördü, balıkçı teknelerinin yüzde 72'si İsrail tarafından imha edildi. Hamile veya süt veren 150 bin kadının gıda desteğine ihtiyaç duyduğu raporlanmaktadır. 1.4 milyon insan suya erişim sorunu yaşamaktadır. Gerçekleşen 445 saldırıda 135 sağlık tesisi hasar görmüştür. 130 ambulansta bu saldırılarda hasar görmüştür. Okulların yüzde 92'si hedef alınıp, hasar görmüştür. İnternet erişimi neredeyse imkansız noktadadır. Bu rakamlar incelendiğinde açıkçası insanlar ölüme terk edilmiş vaziyettedir." şeklinde konuştu.

"Filistin'e yapılan yardımların yüzde 48'i Türk Kızılayı tarafından yapılmıştır"

Öte yandan, Türk Kızılayı'nın, başta Gazze olmak üzere Filistin'e gerçekleştirdiği yardımları da basın mensuplarına anlatan Kerem Baykalmış, şu ifadeleri kullandı: "Biz, 21.674 ton insani yardımı bölgeye ulaştırdık, 1 milyon litrenin üzerinde sağlıklı temiz suyu kardeşlerimize ulaştırdık. Milletimizin yaptığı bağışlarla bu rakamlara ulaşmış vaziyetteyiz. Türk Kızılayı bu insani yardım süreçlerinde dünya birincisi olmuştur. Toplamda 110 milyon euro bölgedeki mağdur kardeşlerimize destek olmuştur. Filistin'e yapılan yardımların yüzde 48'i Türk Kızılayı tarafından yapılmıştır."

Nurcan Şahin: Çağrımız sanatçılardan çok olumlu geri dönüş aldı

Son olarak, sergiye katkı sunan Minyatür sanatçısı Nurcan Şahin, "Gazze için sanatçı dayanışması oluşturduk ve bu dayanışma farklı disiplinlerdeki sanatçılardan çok olumlu geri dönüşler yer aldı. İzmirli sanatçılar olarak tarafımız belli olsun istedik. Hilal'in ışığında İzmir’den Filistin'e diyerek bir duyarlılık oluşturmaya çalışacağız" diyerek, sözlerini noktaladı.