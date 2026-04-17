Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi İzBB Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleşti.

Mecliste gündem 2025 Yılı Faaliyet Raporu idi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi görüşmeleri sırasında söz alan AK Partili Karşıyaka Meclis Üyesi Adem Öztürk konuşmak üzere kürsüye çıktı. Bu sırada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay salondan ayrıldı.

Geçmişte Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapan Tugay ile Karşıyaka Meclis üyesi Öztürk arasında daha önce yaşanan görüş ayrılıkları ve gerilimin, meclis oturumuna yansıdı.

"Tavşan kaç tazı tut mevzusu gibi oldu"

Konu üzerine kısa süreli tartışmaların yaşandığı mecliste kürsüye gelen Öztürk, konuşma yapmayacağını açıkladı. Öztürk, “Cemil Başkan ile çok uzun süredir bir göz teması sağlayamıyoruz. Tavşan kaç tazı tut mevzusu gibi oldu bu konuşma polemiği. Bundan önceki birkaç mecliste söz hakkımı gasp ettiği gibi, bu mecliste de söz bana gelince kendisi meclisi terk etmeyi seçti. Ben bugünkü faaliyet raporu konuşmamı burada keseceğim. Kendisini protesto ediyorum. Gerçekleri duymaya kulağını kapatan bu tavır Büyükşehir Belediye Başkanına yakışmıyor. Gerçeklerden nereye kadar kaçacağını merak ettiğimi söyleyerek, diğer arkadaşların konuşma hakkını da bir kenara bırakarak ben konuşmamı yapmıyorum. Eğer uygunsa, kendisi buradaysa; Açık ve net söylüyorum ve bu cümlemden pişman değilim. Eğer yüreği yetiyorsa, cesareti varsa, gelsin otursun bende bu konuşmayı yapayım” şeklinde konuştu.