Hüseyin Demir/Son Mühür Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde son anda mucizevi basketle ligde kalan Karşıyaka Spor Kulübü’nün kaptanı Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Türk basketbolunun lokomotiflerinden, Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Avrupa Kupaları’nda final oynama başarısı gösteren Karşıyaka, ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle zor günlerden geçiyor. Kaf-Kaf’ın altyapısından yetişerek A takıma çıkan, Süper Lig’de önemli takımlarda görev alan deneyimli basketbolcu Mert Celep, yeşil-kırmızılılara olan aidiyetini, kulübe olan sevgisini anlattı. Sezon değerlendirmesinde bulunan savaşçı kaptan gelecek sezon için taraftarlara ve camiaya önemli mesajlar iletti.

“Karşıyaka’da oynamak yürek ister”

Mucizevi basketle ligde kalan, o anki yaşadığı duygusal anları anlatan Karşıyaka Spor Kulübü’nün kaptanı Mert Celep, “Gerçekten o anki duygularımı kelimelerle anlatmak çok zor ama bütün sezonun birikimi duygusal olarak boşaldı ve üzerimden büyük bir yük kalkmış gibi hissettim. Benim için Karşıyaka’da oynamak daha büyük bir anlam taşıyor çünkü altyapısından yetiştiğim, doğup büyüdüğüm yer Karşıyaka. Bu yüzden üzerimde her zaman ayrı bir sorumluluk vardı. Gerçekten çok rahatladım ve mutlu oldum diyebilirim. Salondaki atmosfer muazzamdı; taraftarla sahada bütünleşmiş gibiydik. Zaten Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin en zor deplasmanının Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Yerimiz her zaman Avrupa”

Kaf-Kaf’ın ekonomik sıkıntılarla ve maddi krizlerle zor zamanlardan geçtiğini belirten Mert Celep, Açıkçası sezon içinde yaşadığımız sıkıntıları düşününce, sonunda böyle mucizevi bir şekilde bittiği için başarısız geçti demek pek içimden gelmiyor. Ama Karşıyaka’nın yeri her zaman üst sıralar ve Avrupa kupalarıdır. Bu yüzden umarım önümüzdeki senelerde daha güçlü bir yapılanmayla tekrar hak ettiği yerlere gelecektir” dedi.

“Eski günlerimize döneceğiz”

Karşıyaka’nın finansal krizlerine rağmen takımın savunmasıyla ayakta durduğunu, yeşil-kırmızılılarn tekrardan Avrupa arenasında mücadele edeceğini vurgulayan Celep, “Son iki sezondur bizim için lig oldukça zorlu ve yorucu geçiyor. Maalesef kulübün içinde bulunduğu ekonomik sorunlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Ana sponsoru olmayan birkaç takımdan biriydik ve bu da doğal olarak sezon öncesi planlamada ve sezon içi gidişatta takımı etkiliyor. Umarım önümüzdeki sezondan itibaren güçlü bir sponsorla sezona başlanır ve Karşıyaka’nın eski günlerine dönmesinden şüphem yok. Gerçekten takım olarak özellikle savunma kısmında çok büyük karakter koyduk. Takımdaki herkes son 7-8 haftada bunu gösterdi. Eğer bunu sezon geneline yayabilseydik, bence çok daha erken düşme hattından çıkabilirdik” şeklinde konuştu.

“Kaptanlık çocukluk hayalimdi”

Karşıyaka’da kaptanlık yapmak benim çocukluk hayalimdi. Bu kulüpte yetişen çoğu oyuncu gibi bunu yaşayabildiğim için kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, bu aynı zamanda büyük bir sorumluluk da getiriyor. Bu süreçte elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştım; hem saha içinde hem saha dışında. Buraya olan sevgi ve aidiyetimi kelimelerle anlatmak kolay değil ama şöyle söyleyebilirim: Karşıyaka benim evim, hep de öyle kalacak. Açıkçası sezona çok istediğim gibi başlayamadım. Yaz döneminde, sezona yakın bir süreçte birkaç sakatlık geçirmiştim. Ama ligin son dönemini bireysel olarak daha iyi geçirdiğimi söyleyebilirim, bu yüzden mutluyum. Tabii ki yazın da bireysel çalışmalarıma devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Unutamayacağım bir deneyim”

Başantrenör Ahmet Kandemir ve genel menajer Çağlar Karabulut’un kritik dönemde takımın başına geldiğini belirten Kaptan Celep, “Aslında sadece Ahmet Kandemir ve Çağlar Karabulut değil; altyapıdan İnanç Koç ve Emre Murcak da Ahmet hocalarla birlikte geldiler. Gerçekten çok kritik ve zor bir dönemde geldiler. Hiçbir şey için yeterli vaktimiz yoktu ama Ahmet abi tecrübesiyle kısa sürede takımı tekrar kenetledi ve iyi şeyler yapabileceğimize inandırdı. Çünkü çok üst üste mağlubiyet almış ve direnci düşmüş bir takımdık. Benim için çok güzel ve unutamayacağım bir deneyimdi bu ekiple çalışmak” dedi.

“Zor ve yorucu bir sezonu geride bıraktık”

Kaf-Kaf’ın savaşçı ve mücadeleci kaptanı Mert Celep, “Profesyonel basketbol kariyerimde önemli bir dönemde olduğumu düşünüyorum. Ben daha çok hedef ve planlarımı o anki şartlara göre yapmayı tercih ediyorum. Zor ve yorucu bir sezon geçti benim için. Şimdi biraz dinlenip, sonrasında önümdeki seçenekleri değerlendirip benim için en iyisi ne olacaksa ona göre planlayacağım. Şu an için antrenörlük veya yöneticilik gibi konuları düşünmek için erken olduğunu düşünüyorum. Zamanı geldiğinde, o dönemin şartlarına göre değerlendirebilirim” diye sözlerini sonlandırdı.