Akhisar'dan İzmir'e tren saatleri günde dört düzenli sefer üzerine kurulu. İlk tren sabahın erken saatlerinde, son sefer ise akşam üzeri hareket ediyor. Bu sayede hem işe gidip gelenler hem de günübirlik yolculuk yapanlar için esnek bir seçenek doğuyor.

Akhisar'dan İzmir'e tren saatleri ve sefer sayısı nasıl?

Hatta günde toplam dört tren çalışıyor. İlk sefer sabah 07.22 civarında Akhisar Garı'ndan hareket ediyor, son tren ise akşam 20.31 sularında yola çıkıyor. Sefer saatleri dönemsel olarak birkaç dakika kayabiliyor, bu yüzden yolculuk öncesinde güncel saati kontrol etmek yararlı oluyor.

Yolculuk süresi ortalama 2 saat 17 dakika ile 2 saat 30 dakika arasında değişiyor. En hızlı ulaşımı 17 Eylül Ekspresi ya da durak sayısı daha az olan bölgesel ekspres trenler sağlıyor. Bu trenler mesafeyi yaklaşık 2 saat 17 dakikada tamamlıyor.

Akhisar'dan İzmir'e tren hangi duraklardan geçiyor?

Tren güzergahında birden fazla istasyon yer alıyor. Akhisar'dan kalkan sefer sırasıyla Saruhanlı, Manisa, Muradiye, Menemen ve Çiğli istasyonlarında durarak son olarak İzmir Basmane Garı'na varıyor. Bu duraklar, hat üzerindeki yolcular için de pratik bir ulaşım imkanı oluşturuyor.

Bilet ücretleri tarafında ise standart fiyat 140 ila 165 lira aralığında seyrediyor. Genç, öğretmen ve 65 yaş üstü yolcular için indirimli seçenekler de bulunuyor. Gidiş dönüş bileti alanlara ayrıca avantaj sağlanıyor, 0-6 yaş arası çocuklar ise ücretsiz seyahat ediyor. Biletler hem gişeden hem de TCDD e-bilet sistemi üzerinden çevrim içi alınabiliyor.

Güncel sefer saatleri ve fiyatlar için en doğru adres TCDD Taşımacılık'ın e-bilet sayfası. Akhisar Tren İstasyonu danışma hattı (236) 414 17 14, genel müşteri hizmetleri numarası ise 444 8 233 üzerinden de bilgi almak mümkün.