Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru şarkısı, aslında çok daha eski bir Anadolu türküsüne dayanıyor. Asıl adı "Asker ettiler beni" olan parça, anonim bir halk türküsü olarak biliniyor ve 1992 yılında Hüseyin Yaltırık tarafından derlendi. Türkünün kaynağı ise Zeki Oğuz'a uzanıyor.

Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru şarkısı neyi anlatıyor?

Türkü, İzmirli bir askerin memleketine ve ailesine duyduğu hasreti dile getiriyor. Kıdemli çavuş rütbesindeki bir denizcinin gözünden, gurbette geçen zorlu günler ve sıla özlemi anlatılıyor. Sözlerden hareketle kahramanın zamanla yükselip astsubay başçavuş olduğu, deniz kuvvetlerinde görev yaptığı düşünülüyor. Askerlik mesleğinin meşakkati ve gurbetin ağırlığı, türkünün bütününe yayılan ana duygu.

Eserin bir başka ilginç yönü ise yasaklı geçmişi. 27 Mayıs sonrası dönemde türkünün radyolarda çalınması yasaklandı. O günlerde TRT'nin başındaki yöneticiye verilen emirle parça uzun süre yayından kaldırıldı.

Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru şarkısını kimler seslendirdi?

Türkünün ilk plak kaydı 1960 yılında Muzaffer Akgün tarafından yapıldı. Sonraki yıllarda pek çok sanatçı esere kendi yorumunu kattı. Grup Laçin 1998'de, Muammer Ketencoğlu 2007 tarihli "İzmir Hatırası" albümünde, Çiğdem Özcan ise 2017'de türküyü seslendirdi. Ata Demirer de "Eyvah Eyvah" filminin bir sahnesinde ve müzik albümünde bu parçayı yorumladı.

Koray Avcı'nın versiyonu ise 2018 yılında çıktı. Sanatçı, "Senin İçin Değer" albümünde türküye akustik bir düzenleme getirdi. Yaklaşık üç dakikalık bu yorum, dijital platformlarda kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaştı ve şarkıyı yeniden popüler hale getirdi.

Koray Avcı'nın sade ve duygulu yorumu, eski bir Anadolu türküsünü genç dinleyicilerle buluşturdu. Onlarca yıl önce bestelenen bu eser, farklı kuşaklardan sanatçıların elinde tazelenerek bugünlere taşındı. Bugün hâlâ İzmir denince akla gelen ezgilerden biri olarak anılıyor ve dinleyenlerde derin bir özlem duygusu uyandırıyor.