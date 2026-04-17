Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi İzBB Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleşti.

Mecliste gündem 2025 Yılı Faaliyet Raporu idi. 2025 Yılı Faaliyet Raporu görüşmeleri sırasında süre tartışması yaşandı. AK Partili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Nail Kocabaş rapor üzerine söz aldı ancak konuşması belirlenen süreyi aştı.

Mecliste daha önce üyeler için 15, grup başkanvekilleri için 20 dakika konuşma süresi oy çokluğuyla kabul edilmişti. AK Parti sıralarından süre sınırlamasının geçerli olmadığı yönünde itirazlar yükselse de, CHP'li Meclis başkanvekili Zafer Yıldır konuşmayı süresi dolduğu gerekçesiyle sonlandırdı.

Kocabaş'ın değerlendirmesi şu şekilde;

“Nasıl makyajlandığını tek tek anlatacağız”

“Cemil Tugay yönetiminde ikinci faaliyet raporunu ele alıyoruz. Sayın Başkan görevde iki yılını doldurdu. Dolayısıyla bugün burada yalnızca 2025 yılını değil; aynı zamanda bu iki yıllık yönetim anlayışını ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeyrek asırdır yönettiği İzmir’in genel tablosunu da konuşacağız. Çünkü bugün burada ifade edeceğimiz her söz, aslında sizin karnenizdir. Yıl sonu değerlendirmesidir. Ve bu değerlendirmeyi de bizzat sizin hazırladığınız faaliyet raporları üzerinden yapacağız. Ancak şunu da açıkça ifade etmek gerekir ki; bu raporlarda yalnızca yapılanları değil, yapılmamış olmasına rağmen yapılmış gibi gösterilen işleri de konuşacağız. İzmirliye sunulan tablo ile sahadaki gerçek arasındaki farkı ortaya koyacağız. Bitmemiş projelerin nasıl tamamlanmış gibi yazıldığını, gerçeklerin nasıl makyajlandığını tek tek anlatacağız.”

“Bambaşka bir İzmir anlatıyorsunuz”

“Asfalt belediyeciliğin en temel hizmetlerinden biri nedir? Yol yapmak, asfalt dökmek. Çok basit bir soru soralım: Çıkın sokağa, herhangi bir İzmirliye sorun; “Yolların durumu nasıl?” diye. Samimiyetle söylüyorum, “iyi” diyen bir kişiyi bulmakta zorlanırsınız. Var mı aramızda “yollar çok iyi” diyebilecek biri? Hatta mesele öyle bir noktaya gelmiştir ki, sizin kendi ilçe belediye başkanlarınız dahi artık bu tabloya sessiz kalamamış, yolların kötü olduğunu açıkça ifade etmek zorunda kalmıştır. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kasım 2025 İlçe Belediye Meclisinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışmalarının yetersizliği ile ilgili gelen önergeyle ilgili ‘ben de sizinle aynı düşüncedeyim. İyi gitmediğimiz belli’ demişti. Ama siz bambaşka bir İzmir anlatıyorsunuz.”

“Gerçekten “göz kamaştıran” bir performans”

“Şimdi gelelim neden bu kadar kötü bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu, yine sizin kendi hazırladığınız veriler üzerinden ortaya koyalım. Son 7 yılın asfalt döküm miktarlarına bakalım: 2019 yılında 1 milyon 757 bin ton asfalt dökülmüş, 2020’de bu rakam 929 bin tona düşmüş, 2021’de 958 bin ton, 2022’de 773 bin ton, 2023’te 662 bin ton, 2024’te 473 bin ton. Ve 2025: sadece 387 bin ton! Yani her yıl bir öncekinden daha kötü bir performans… Adeta dibe doğru sistematik bir gerileme! Daha da çarpıcı olan şu: 2025 yılı hedefiniz 1 milyon 300 bin ton. Gerçekleşen? Bunun dörtte biri bile! Sadece 387 bin ton. Üstelik bunun da 269 bin tonu merkez ilçelerde. Kırsal ilçelerde bu rakam 118 bin ton. 19 kırsal ilçeye verdiğiniz değer bu kadar mı? Kasım 2025’te görüşmelerinde, bütçe kitapçığında da 2025 yılı için 550 bi”n ton asfalt atacağınızı ön görmüşsünüz. Orada bile rakamı tutturamamışsınız. Şimdi siz basit bir matematik hesabı ile ne kadar az ne kadar düşük performansla çalıştığınızı anlatayım. 1 yıl boyunca devasa bütçesi ve çalışanı olan İZBETON’u çalıştırdınız. Sonuç: 12 santim kalınlığında, 7 metre genişliğinde 188 kilometre bir yol yapabildiniz. Koskoca İzmir Büyükşehir Belediyesi ayda 15.6 kilometre, günde 522 metre yol yapabilmiş yani. Şimdi soruyorum: Bu mu sizin planlamanız? Bu mu sizin yönetim anlayışınız Gerçekten “göz kamaştıran” bir performans… Ama ne yazık ki başarıda değil, başarısızlıkta! Sayın Başkan sık sık “İzmir’i kötüleyenler var, İzmir bu aşağılanmayı hak etmiyor” diyor. Doğru, İzmir bu aşağılanmayı hak etmiyor. Ama İzmir’i aşağılayan kim? Çalışmayan, üretmeyen, hedeflerini tutturamayan bu yönetim anlayışıdır”

“Kötülenen şey İzmir’i hak ettiği gibi yönetemeyen anlayıştır”

“Vatandaş çukurlu yolu görünce konuşuyor. Çamuru görünce tepki gösteriyor. Bozuk asfaltı görünce isyan ediyor. Sosyal medyada dile getirilen şey İzmir’i kötülemek değil; İzmir’e layık görülmeyen bu hizmet anlayışını eleştirmektir. İnsanlar şehri değil, sizin beceriksizliğinizi konuşuyor. Bakın, sadece asfalt değil: Parke kaplama hedefiniz 900 bin metrekare. Gerçekleşen sadece 380 bin metrekare. Arazi yolu kaplaması, yani sathi kaplama hedefiniz 1 milyon 250 bin metrekare. Gerçekleşen ise yalnızca 283 bin metrekare. Hedef koyuyorsunuz, ama o hedeflerin yarısına bile ulaşamıyorsunuz. Sonra çıkıp “İzmir’i kötüleyenler var” diyorsunuz. Şimdi açıkça soruyorum: Bu rakamlara baktığınızda, bir vatandaş aracına binip bir yerden bir yere giderken “İzmir’in yolları iyi” diyebilir mi? İşte gerçek bu. Kötülenen İzmir değil. Kötülenen; İzmir’i hak ettiği gibi yönetemeyen anlayıştır. Kötülenen; bu şehre layık görülen düşük performanstır. Ve biz bugün burada, tam da bu gerçeği konuşuyoruz.”

“İZSU’ya 5 milyon 187 bin TL ceza”

“Sürekli söylüyoruz Altyapıda eksiklik var, koordinasyon yok. Şimdi size bunun sadece bir eleştiri değil, Denetim Komisyonu’nda muhalefet şerhi olarak ortaya koyduğumuz somut bir tespit olduğunu göstermek istiyorum. Bulgu 1’de açıkça ortaya koyduk: İzmir Büyükşehir Belediyesi AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) ile ilgili 2024 yılında tespit edilen sorunlar, 2025 yılında da aynen devam etmiş, hatta verilerle daha da netleşmiştir. Ne demek bu? Demek ki sorun tespit ediliyor ama çözülmüyor. Demek ki aynı hatalar tekrar ediyor. Demek ki yönetim refleksi yok. Bakın, 2024 denetiminde ne demiştik? AYKOME’nin uyguladığı cezaların büyük bir kısmı, belediyenin kendi birimlerine ve bağlı kuruluşlarına kesiliyor. Yani kurum kendi içinde koordinasyonu sağlayamıyor. Peki 2025’te ne olmuş? Rakamlar ortada:İZSU’ya 84 işlem. Toplam 5 milyon 187 bin TL ceza. Diğer kurumlara bakıyoruz:6 işlem, 280 bin TL, 6 işlem, 270 bin TL,5 işlem, 150 bin TL. Şimdi tablo çok net. En fazla ceza kime kesiliyor? Belediyenin kendi kuruluşuna, yani İZSU’ya! Bu neyi gösteriyor? Bu altyapıda koordinasyon olmadığını gösterir. kurumların birbirinden kopuk çalıştığını gösterir. AYKOME’nin asli görevini yerine getiremediğini gösterir. Bir şehirde altyapı kazıları, yol çalışmaları, üstyapı düzenlemeleri birbiriyle uyumlu olmazsa ne olur? Aynı yer defalarca kazılır. Yeni yapılan yol kısa sürede bozulur. Vatandaş çile çeker. Biz az önce neyi konuştuk? Bozuk yolları, eksik altyapıyı, plansız çalışmaları. İşte sebep tam olarak bu Denetim raporları söylüyor, rakamlar söylüyor, sahadaki vatandaş söylüyor. Ama siz hâlâ bu sorunu çözmek yerine görmezden geliyorsunuz.”

“Planlama yok, bütüncül yaklaşım yok, altyapı-üstyapı uyumu yok”

“Biz muhalefet yapıyoruz diye yapılanı görmezden gelen bir anlayışta değiliz. Yapılan her doğru işi söyleriz, hakkını da teslim ederiz. Ancak eksik yapılanı, hatalı yapılanı da aynı açıklıkla ifade ederiz. Az önce 2025 yılında döktüğünüz asfalt miktarını ortaya koyduk. Evet, son derece düşük bir performans. Ama o sınırlı asfalt çalışmalarının yapıldığı yerlerden biri de Güzelbahçe ilçemizdeki 75. Yıl Bulvarı. Orada çalışma yaptınız. Açılışlar gerçekleştirdiniz. Bol bol video çekip sosyal medyada paylaştınız. Her şey çok güzelmiş gibi bir tablo sundunuz. Peki sonra ne oldu? Daha üzerinden bir ay bile geçmeden, ilk yağmurda o yol sular altında kaldı. Adeta göle döndü. Neden? Çünkü altyapı yok. Bakın, bunu biz söylemiyoruz. Bizzat o yolu kullanan vatandaş söylüyor. Çektiği fotoğrafla birlikte şu ifadeleri kullanıyor: “Yağmurda yollar göle dönüyorsa, bu bir doğa olayı değil, altyapı sorunudur. Yağmur suyu hâlâ nereye gideceğini bilmiyor. Bir ay önce açılan 75. Yıl Bulvarı… İzmir Belediyesi yol yapıyor ama yapılan yolun kanalizasyonu yok. İşte gerçek budur. Yani sadece az iş yapmıyorsunuz. Yaptığınız işi de eksik yapıyorsunuz. Planlama yok, bütüncül yaklaşım yok, altyapı-üstyapı uyumu yok. Bir işi yapıyorsunuz ama yarım yapıyorsunuz. Vatandaşın hayatını kolaylaştırması gereken hizmet, daha bir ay geçmeden yeni bir soruna dönüşüyor”

Otopark değerlendirmesi

“Gelelim şehrimizin bir diğer kronik ve her geçen gün büyüyen sorununa otopark meselesi. Faaliyet raporunuza bakıyoruz. Ne diyorsunuz?

“2025 yılında yapımı tamamlanacak otoparkların değerlendirilmesi ve işletilmesine yönelik işlemler yapılmıştır, 2026 yılında çalışmalara devam edilecektir.”Yani ortada somut bir üretim yok, sadece “işlem yaptık” diyorsunuz. Rakamlar ise gerçeği çok net ortaya koyuyor: Otopark yapımı için 63 milyon 300 bin TL bütçe ayırmışsınız. Peki ne kadar harcamışsınız? Sadece 311 bin TL. Bu ne demek biliyor musunuz? İzmir’in en temel sorunlarından biri olan otopark meselesi için neredeyse hiçbir şey yapmamışsınız. Peki ne yaptınız? Bir sabah kalktınız. Elde proje yok, teknik hazırlık yok, fizibilite yok.Yapay zekâ görselleriyle hazırlanmış bir Kordon yeraltı otoparkı projesini kamuoyunun önüne koydunuz. Günlerce bunu konuşturup İzmirliyi oyaladınız. Ama ortada ne ihale var, ne somut adım var, ne de güven veren bir planlama. Yapay zeka yönetse, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni sizden çok çok iyi yönetir. Bırakın da yapay zeka yönetişin İzmir’i.”

“Kordon Otopark projesinin de hayal olarak kalacağından şüphemiz yok”

“İki yıllık performansına baktığımızda zaten ortada bir otopark başarısından söz etmek mümkün değil. Açık söylüyorum: Bu anlayışla o Kordon Otopark projesinin de hayal olarak kalacağına İzmirliler gibi bizim de en ufak bir şüphemiz yok. Daha önce teknik verilerle Kordon’da o otoparkı sizin yönetiminizde yapılamayacağını açıklamıştım. Şimdi tekraren söylemek istemiyorum. Ama mesele sadece yapmamak da değil. Aynı zamanda ciddi bir tutarsızlık var. Sayın Başkan bir yandan diyor ki: “Kent merkezini araç trafiğine kapatacağız. ”Diğer yandan ne yapıyor? Kent merkezinin tam kalbine, Kordon’a, binlerce araçlık yeraltı otoparkı planlıyor. Şimdi sormak gerekiyor:Madem kent merkezini araçtan arındıracaksınız, bu otoparkı kimin için yapıyorsunuz? Madem böyle büyük bir otoparka ihtiyaç var diyorsunuz, o zaman “trafiği kapatma” söylemi neyin karşılığı? Bu iki yaklaşım aynı anda doğru olamaz. Ya planlama yok, ya vizyon yok, ya da kamuoyuna ne söyleyeceğinizi siz de bilmiyorsunuz”

"CHP belediyeciliğinin klasik tablosudur. Ya bir işe başlanamaz. Ya başlanır ama bitirilemez”

“2025 faaliyet raporunda Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı altında, sayfa 79’da şöyle bir ifade yer alıyor:“Gürçeşme ve Kâtip Çelebi istasyonlarında peron kaba inşaatları tamamlanmıştır. İnce işler ve elektromekanik imalatların ardından test ve devreye alma yapılarak işletmeye açılması hedeflenmektedir.” Okuyunca her şey yolunda, her şey planlı, her şey ilerliyormuş gibi görünüyor.Peki gerçekte ne var? Bu iki istasyon, konum itibariyle son derece kritik. On binlerce vatandaşımızın günlük ulaşımını doğrudan etkileyecek noktalar. Bir an önce hizmete alınması gerekiyor. Ama gelin bir de 2024 faaliyet raporuna bakalım. 109. sayfa. Orada ne yazıyor? “2025 yılında ince işler tamamlanacak, test ve devreye alma yapılarak işletmeye açılacaktır.” Yani 2024’te ne yazdıysanız, 2025’te de aynısını yazmışsınız. Hiçbir ilerleme yok. Hiçbir somut gelişme yok. Sadece kopyala–yapıştır bir belediyecilik anlayışı. Soruyorum size: Bu mu sizin çalışma disiplininiz? Bu mu sizin proje takibiniz? 2025 Mayıs’ta bitmesi gereken İZBAN istasyonları bugün ne durumda? Kaba inşaat yapılmış… ve öylece kaderine terk edilmiş. Ne ilerleme var, ne tamamlanma, ne de vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir sonuç. Gerçek şu: Bu, CHP belediyeciliğinin klasik tablosudur. Ya bir işe başlanamaz. Ya başlanır ama bitirilemez. Ve sonunda proje atıl kalır. Bakın, sadece bu da değil. Halkapınar Metro Depolama Tesisi. 2025 faaliyet raporunda yine “çalışmalar devam ediyor” diyorsunuz. 2026’da tamamlanması planlanıyor diyorsunuz. Peki bu proje kaç yıldır sürüyor? 10 yıl. 10 yıldır bitirilemeyen bir proje olur mu? Her yıl faaliyet raporuna aynı cümleleri yazmaktan yorulmadınız mı? “Şurası yapıldı, burası devam ediyor…” Biraz gayret gösterin de artık bitirin.”