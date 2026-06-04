Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi’nin Haziran ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi belediye başkanı Yıldız Ünsal yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantıda başkanlıktan gelen önergeler, komisyon raporları görüşüldü.

Memura ‘çalışma barışı’ güvencesi! Başkan’a SDS yetkisi

Meclisin en önemli gündem maddelerinden birini, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ve sendikal hakları oluşturdu. Geçtiğimiz aylarda uzlaşmazlık nedeniyle krize yol açan TİS bugün mecliste yer aldı. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme’de yer alan "Sosyal Denge Tazminatı" aylık tavan tutarının aşılması suretiyle personele ek mali haklar tanınması kararlaştırıldı. Yapılan ödemelerin ileride yasal bir ihtilafa veya kişi borcuna konu olması durumunda, personelin bu tutarı yasal faiziyle iade edeceğine dair taahhütname imzalaması kaydıyla, yeni sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Mavişehir’deki taşınmazlar belediye iştiraklerine ayni sermaye oldu

Karşıyaka Belediyesi mülkiyetindeki bazı taşınmazların intifa haklarının belediye şirketlerine devri, Meclis Üyesi Adem Öztürk’ün ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin belirleyeceği değer üzerinden 10 yıllığına yapılacak devirlerin detayları şu şekilde:

Mavişehir’deki 2 adet 15 metrekarelik büfe yeri Kordelion İşletmeleri A.Ş.’ye ayni sermaye olarak aktarıldı. İmar planında "Park + Pazar Yeri" olarak ayrılan 1.642 metrekarelik alanın 10 yıllık intifa hakkı, yüzde 96 hissesi belediyeye ait olan Kent A.Ş.’ye devredildi. İmar planında otopark olarak işaretlenen 2.760 metrekarelik alanın intifa hakkı da aynı şekilde Kent A.Ş.’ye ayni sermaye olarak aktarıldı.

Atılğan: Bir anonim şirketinin mal varlığı haczedilebilir

Önergeye ilişkin söz alan AK Partili Ahmet Said Atılğan, “Bu ret oyumuz siyasi değil. Biz kafamıza yatan ve Karşıyaka halkına yarar olan şeylere evet oyu veriyoruz. Fakat bu bir hukuki zorunluluk hem de kamu malını koruma zorunluluğu ifade etmek istiyoruz. 3 önergede özünde aynı işleve çıkıyor. İtirazımız maddelere değil kurulan mekanizmalaradır. Bu alanlar kamu alanlarıdır. İmar planında otopark, park ve pazaryerine ayrılan alan herkesin yararına tahsis edilen kamu malıdır. Söz konusu alan üzerinde irtifa hakkı kurmak ve bunu şirket bünyesine katmak mümkün değildir. Tahsis amacı kaldırılmadan kamusal alan değiştirilemez. İşlem tahsis amacının dışına çıkıyor. Vatandaşın doğrudan kullanılan parkın ya da pazaryerinin bir şirkete devrilmesi mantığı kamu hizmetinden gelir elde etmeye kayar. Bu işlem kamu malını koruyan güvenliği fiilen ortadan kaldırıyor. Bu irtifa hakkı bir şirkete ayni sermaye olarak konulduğunda o şirketin mal varlığına girer. Bir anonim şirketinin mal varlığı haczedilebilir” dedi.

Ünsal: Karşıyaka’da bir tane rant alanı yok

AK Partili Atılğan’a cevap veren Belediye Başkanı Ünsal, “Tam da gerçekleri yansıtmıyor söyledikleriniz. Kamu alanı doğru. Tasarruf yetkisi ve bakımı belediyemizde. Planına uygun kullanılacak. Rant değişik bir kavram. Biz ancak kiraya verebiliriz. Kiraya verdiğimiz yerleri de sözleşmesiz yapmıyoruz. 1 tane rant alanımız yok. Bizim kiraya verdiğimiz birkaç yer de var ama rant çok değişik bir konu. 1 tane yer bulmazsınız. Burada niyet okunma var. Öyle bir niyetimiz yok. Bazı taşınmazlar Kent A.Ş.’ye geçti. Sayıştay titizlikle inceledi. 1 tane bile belediyeye ait böyle bir alan yok. Size yanlış bilgi verilmiş” dedi.