Karşıyaka Spor Kulübü’nde 11 Haziran’da yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Görevi devretmeye hazırlanan mevcut başkan Aygün Cicibaş, taraftarın ve camianın en çok merak ettiği konulardan biri olan basketbol takımı sponsorluğuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Mesut Sancak ile kritik görüşme

Takımın geçtiğimiz dönemin son düzlüğünde yaşadığı mali darboğazdan çıkmasında ve ligde kalmasında etkili olan, Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ile bir araya gelen Cicibaş, yapılan görüşmenin detaylarını anlattı.

Cicibaş, Sancak ile aralarındaki hukuktan bahsederek, "Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Sayın Sancak, Karşıyaka Spor Kulübü ile aralarında sevgiye ve gönül bağına dayanan özel bir ilişki bulunduğunu ifade etmiştir." ifadelerini kullandı.

"Konuya sıcak bakmadığını tarafımıza iletmiştir"

Görüşmenin en dikkat çekici kısmı ise isim sponsorluk konusu oldu. Kulübün zor günlerinde her zaman destek vermeye devam edeceğini dile getiren Mesut Sancak’ın, ticari bir anlaşma olan isim hakkı konusunda farklı düşündüğü öğrenildi.

Durumu anlatan Aygün Cicibaş, "Bugüne kadar verdikleri desteğin de tamamen bu anlayış doğrultusunda gerçekleştiğini belirtmiştir.

Sayın Sancak, Karşıyakamızın zor günlerinde yine kulübümüzün yanında olmaya devam edeceklerini dile getirirken, isim hakkı ve benzeri sponsorluk konularına ise mesafeli yaklaştıklarını, yönetim kurullarının da bu konuya sıcak bakmadığını tarafımıza iletmiştir.

Bizler de bugüne kadar göstermiş oldukları destek, samimiyet ve Karşıyaka’ya duydukları aidiyet için kendilerine teşekkür etmiş, yaklaşımlarını saygıyla karşıladığımızı ifade etmiş bulunmaktayız." dedi