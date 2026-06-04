İzmir'e yakın gezilecek iller arasında deniz, tarih ve doğayı bir arada bulmak mümkün. Komşu şehirlerin çoğuna arabayla birkaç saatte varmak, plan yapmayı kolaylaştırıyor. Mesafe ve içerik açısından her zevke hitap eden bir liste ortaya çıkıyor.

İzmir'e yakın gezilecek iller içinde en kısa mesafe hangisi?

Manisa, listenin en yakın durağı olarak öne çıkıyor. Arabayla yaklaşık 40-45 dakikalık bir yolun ardından ulaşılan şehir, günübirlik gezi için biçilmiş kaftan. Spil Dağı Milli Parkı doğa tutkunlarını çekerken, antik Sardes kenti tarih meraklılarına hitap ediyor. Mesir macunu ve üzüm bağlarıyla da kendine has bir lezzet sunuyor.

Aydın tarafı da oldukça yakın bir seçenek. Kuşadası'nın plajları, Didim'deki Apollon Tapınağı ve UNESCO listesindeki Afrodisias antik kenti bu ilde yer alıyor. Sahil ve tarihi bir araya getiren rotasıyla farklı beklentilere aynı anda yanıt veriyor.

İzmir'e yakın gezilecek iller arasında hangi rotalar tercih ediliyor?

Balıkesir yönünde Ayvalık ve karşısındaki Cunda Adası dikkat çekiyor. Taş döşeli sokakları, zeytinlikleri ve deniz ürünü mekanlarıyla bu rota kıyı severlerin gözdesi. İzmir'den kuzeye uzanan yol, manzarasıyla da keyifli bir sürüş vaat ediyor.

Biraz daha uzakta kalan Denizli ise Pamukkale'nin bembeyaz travertenleri ve Hierapolis antik kentiyle ünlü. Bu güzergah için bir gece konaklama planlamak daha rahat bir gezi sağlıyor. Güneye inmek isteyenler için Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça gibi ilçeleri yaz tatilinin en popüler adresleri arasında.

Yakınlık açısından sıralandığında Manisa ilk sırada, ardından Aydın ve Balıkesir geliyor. Denizli ve Muğla için ise en az bir geceyi gözden çıkarmak gerekiyor. Çanakkale tarafına gitmek isteyenler için ise Assos ve Truva antik kenti uzun ama doyurucu bir rota sunuyor. Hangi tarzın seçildiğine göre gezi planı kolayca şekillendirilebiliyor.