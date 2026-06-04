Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU ekipleri, şehir için önemli olan derelerdeki temizlik mesaini ara vermeden sürdürüyor.

Arap Deresi’ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ekipler şimdi de yönünü Meles Deresi’ne çevirdi. Yıllardır devam eden kirlilik ve çamur sorununun önüne geçmek adına çalışan ekipler, dereleri elden geçirerek Körfez’e giden kirli su yükünü azaltmayı hedefliyor.

Çamur ve atıklar tahliye ediliyor

Meles Deresi'nde iş makineleri devamlı olarak çalışıyor. Ekipler, dere yatağının doğal yapısına zarar vermeden, kış aylarından itibaren biriken çamuru, sazlıkları ve dereye atılan yabancı maddeleri bir bir temizliyor.

Çalışma sistemi şu şekilde işliyor; dere suyunun denizle buluştuğu noktaya bir set kuruluyor ardından suyun akışı kontrol altına alınıyor.

Sonrasında, dere tabanı tamamen boşaltılarak iş makineleri aktif hale geliyor. Yağışlı havalar sebebiyle zaman zaman kesintiye uğrasa da, nisan ayından beri setler kapalı tutularak dipteki kum ve organik atıklar tamamen kazınıyor.

Bu işin yalnızca koku veya kötü görüntüyü gidermekten ibaret olmadığını ifade eden yetkililer, şehrin güvenliği için de kritik bir çalışma yürüttüklerinin altını çiziyor.

80 bin tonun üzerinde malzeme temizlendi

İZSU’nun dere temizliğindeki yoğun mesaisi rakamlara da yansımış durumda. Yalnızca 2024’te 228 bin ton, 2025’te ise bu rakamı neredeyse ikiye katlayarak 418 bin ton atığı dere yataklarından çıkaran ekipler, 2026’nın ilk aylarında bile 80 bin tonun üzerinde malzemeyi temizleyere kortadan kaldırdı.

Sırada hangi dereler var?

Meles Deresi’ndeki işlerini bitiren ekipler daha sonra Manda Çayı, Bornova Çayı, Bostanlı ve Peynircioğlu derelerini temizlemek için de temizlik takvimi oluşturulmuş durumda.