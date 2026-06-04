Hüseyin Demir/Son Mühür Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden 114 yıllık Karşıyaka Spor Kulübü, ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle zor günlerden geçerken kulübün olağanüstü genel kurulundan önce henüz resmi olarak başkan adayları çıkmadı. Kaf-Kaf, TFF 3.Lig 4. Grup’ta play-off 1.tur maçında Ayvalıkgücü Belediyespor’a 2-0 yenilerek elendi. 8 yılda 5 kez play-off oynayan yeşil-kırmızılılar 3.Lig’den kurtulamadı. 2025-2026 sezonuna Burhanettin Basatemür ile başlayan Karşıyaka Spor Kulübü, genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekti. Adem Yeşilyurt’un Fenerbahçe’ye transferinde önemli rol oynayan, gençlere şans ve fırsat vererek onları vitrine çıkaran tecrübeli teknik direktör Burhanettin Basatemür, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli antrenör, kongre öncesi yaşanan belirsizlikten dolayı önümüzdeki sezon Karşıyaka’nın başında yer alıp almayacağına dair henüz net karar vermedi. Alt liglerden teklif alan Basatemür, sürdürülebilir altyapı modeli, genç futbolcuların gelişimi ve camiaya önemli mesajlar iletti.

“Taraftarımız ve camiamız bize özel bir sezon yaşattı”

Başarılı ve güzel bir sezonu geride bırakarak keyifli bir futbol oynadıklarını belirten Karşıyaka Spor Kulübü’nün teknik direktörü Burhanettin Basatemür, “Bu sezon camiamız ve kulübümüz için çok sıkıntılı bir süreç oldu. 2025-2026 sezonunda kulüp yönetimi, kayyuma kalmaması için bir sorumluluk alarak ateşten gömleği giydi. Mütevazı bütçeyle, makul transferler ile start aldık. İyi ve başarılı oyuncuları transfer ederek gelişimlerinde önemli rol oynadık. Maalesef 10. haftada istemediğimiz bir sonuç alarak beklemediğimiz bir olayla karşılaştık. Bahis olayları yaşanınca adete sarsıldık… Devre arasındaki kadro boşluğunu dolduramadık. Şartları ve koşulları bilerek görevimizin başına geldik. Biz bu imkânlarla elimizden gelen en iyi performansı sahaya yansıttık ve güzel bir sezonu geride bıraktığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızın ve futbolseverlerin sevdiği, keyif aldığı bir sezon oldu. İşin sonuç kısmında maalesef istediğimizi yapamadık ve 2.Lig’e çıkamadık. Futbol skor odaklı bir oyun olduğundan dolayı günün sonunda skora ve sonuca bakılıyor. İşin final kısmında taraftarlarımız ve camiamız bize çok özel bir sezon yaşattı” diye konuştu.

“Sancılı süreç bizi belirsizliğe yönlendirdi”

Karşıyaka camiasıyla sezon başında uzun vadeli yola çıktıklarını, yönetim ve mali süreçlerde yaşanan durumlardan dolayı belirsizliğin olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik direktör Basatemür, "Sezon bittiğinde sözleşmemizde bittiğinden dolayı bir ayrılık yazısı yazmıştım. Taraftarımızın bu yazıya gösterdiği tepki beni çok duygulandırdı… Kararı yeniden gözden geçirdik ve yeşil-kırmızılılarla kalmak istedik. Türkiye’nin ve İzmir’in en büyük camialarından Karşıyaka’ya isteyerek ve severek geldik. Sezonun en başından beri teknik ekibimizle ve oyuncularımızla özenle, titizlikle büyük gayretlerle çalıştık. Esasında Karşıyaka camiasıyla uzun vadeli gelecek hedefleriyle yola çıktık. Final bölümünde istediğimiz sonucu alamadık ve yaşanan sancılı süreç bizi belirsizliğe yönlendirdi” şeklinde konuştu.

“Görüşmelerimiz devam ediyor”

Alt liglerden transfer teklifleri aldığını, kongre sürecinde yaşanan belirsizlikten dolayı karar alamadıklarını söyleyen Basatemür, “Taraftarlarımızın ve camiamızın eski yöneticilerimizin bize olan yaklaşımından dolayı yeni sezon öncesi bekleme kararı aldım. Olağanüstü genel kuruldan önce yönetimin belli olması bizi daha iyi karar almamızı sağlayacak. Kongreye kadar devam eden belirsizlik bizleri de düşündürüyor. Bizi arayanlar, soranlar ve transfer teklifinde bulunanlar oldu. Görüşmelerimiz halen devam etse de net bir şekilde somut adım atmadık” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizi Türk futboluna kazandırmalıyız”

Görev aldığı her takımda genç oyunculara şans ve fırsat veren, yetenekli oyuncuları keşfederek onları A takıma çıkaran deneyimli teknik direktör Basatemür, “Gittiğimiz her kulüpte sonraki yıllarını düşünerek anlaşıyoruz. Sürdülebilir finansal ve ekonomik yapının iyi olması bizleri rahatlatıyor çünkü kulüpler yaşarsa bizlerde işimizi yapabiliriz. Takımların yüklü bir miktarda paraları olsa da yetiştirici kimliğine önem vererek altyapılara, kendi öz kaynaklarına dönmesi gerekiyor. Genç ve gelişim gösteren oyuncuları Türk futboluna kazandırmamız lazım. İşin en önemli bölümü yeni yetenekleri keşfederek onların gelişimlerine yön vermek… Bundan sonraki süreçlerde böyle ilerleyeceğiz. Adem Yeşilyurt gibi oyuncularımızı nasıl yetiştirdiysek yine aynı şekilde genç oyuncuları A takıma çıkaracağız. Gençlerin gelişimini gözlememek onları takip etmek bizleri mutlu ediyor. Hangi kulübe gidersek gidelim bu politikamız böyle devam edecek” dedi.

“Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum”

Karşıyaka camiasına ve taraftarlarına teşekkür eden Basatemür, “Her sezon anlaştığımız takımlarda play-off oynayarak bir üst lige çıkma hedefiyle mücadele ettik. Büyük hedeflerle hep ilerledik Taraftarlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizlere her zaman destekte bulunarak takımımızı yalnız bırakmadı. Takımı severek sahip çıktılar. Teknik heyet, oyuncular ve yöneticiler çok iyi bir sinerji yakaladık. Biz bir bütünüz bu birlikteliği ve beraberliği taraftarla ile sağladık. Maçlara da zaten olumlu enerjimiz yansıdı. Final bölümünde maalesef adımızı bir üst lige yazdıramadık. Hedefimiz ve amacımız Kaf-Kaf’ı Süper Lig’e kadar taşımaktı. Umarım bundan sonrası süreçte Karşıyaka için daha iyi olur” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.