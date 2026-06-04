İzmir’de gerçekleştirilen asfalt serim çalışmaları nedeniyle bazı ESHOT hatlarının güzergahında geçici düzenleme gündeme geldi. ESHOT Genel Müdürlüğü, 136, 140 ve 240 numaralı hatlarda değişiklik yapılacağını açıklarken, Örnekköy durağının da geçici süreyle hizmet dışı kalacağı belirtildi.

Asfalt çalışmaları nedeniyle düzenleme!

İZBETON tarafından gerçekleştirilen asfalt serim çalışmaları çerçevesinde 4 Haziran 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere bazı otobüs hatlarının güzergahında değişiklik gündeme geldi.

Çalışmalar boyunca özellikle Karşıyaka ve çevresinde toplu ulaşımı kullanan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahların kullanılacağı ifade edildi.

Hangi hatlar etkilenecek?

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama çerçevesinde geçici güzergah değişikliği uygulanacak hatlar şu şekilde sıralandı:

136 numaralı Örnekköy – Karşıyaka hattı

140 numaralı Örnekköy – Konak Halkapınar Metro 2 hattı

240 numaralı Zübeyde Hanım Mahallesi – Halkapınar Metro 2 hattı

Yetkililer tarafından, çalışmalar noktalanıncaya kadar söz konusu hatların belirlenen geçici güzergah üzerinden hizmet vereceği ifade edildi.

Örnekköy durağı hizmet dışı!

Yapılan düzenleme çerçevesinde Örnekköy durağının geçici olarak kullanım dışı kalacağı belirtildi.