TBMM Genel Kurulunda, doğum izni süresinin uzatılması ile 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edildi ve yasalaşmış oldu. Bu kapsamda; sosyal medyanın 15 yaş altındaki çocuklara yasaklanmasını ve kadınların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını öngören kanun, meclisteki oylama sonucunda kabul edilmiş oldu.

Bu gelişmenin ardından AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan açıklamalar geldi.

"CHP'nin bu dilini unutmayacağız!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Biz, dijital dünyanın sunduğu ışıltılı vitrinin ardındaki karanlık dehlizleri ve çocuklarımızı bekleyen devasa tuzakları en yalın haliyle idrak edebilen bir kuşağız.

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen bu kanun teklifi, evlatlarımızın zihinsel bütünlüğü, aile kurumumuzun sükûneti ve Türkiye'nin aydınlık yarınları için atılmış hayati bir adımdır.

Kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izin sürelerini 16 haftadan 24 haftaya,

Özel sektörde çalışan babaların babalık iznini de kamuda olduğu gibi 5 günden 10 güne çıkarıyoruz.

Ayrıca, sokağın tehlikelerinden katbekat daha fazlasını barındıran dijital dünyanın o denetimden uzak sokaklarında çocuklarımızın savunmasızca gezinmelerine rıza gösteremeyiz.

Küçük ekranların ardında devasa tehditlerle baş başa kalmalarına müsaade etmeyeceğiz.

Evlatlarımızın bu dijital taarruza ve siber zorbalığa kurban edilmesine asla seyirci kalmayacağız.

Attığımız bu adımları "sansür" ve "yasakçılık" gibi süslü kavramların ardına sığınarak eleştiren CHP’nin bu dilini unutmayacağız.

Çocuklarımızı dijital istismardan koruduğumuz gibi CHP’li belediye başkanlarının veri casusluğundan da şantajcı ve tacizci zihniyetinden de koruyacağız!" ifadelerini kullandı.

Çankırı: "Hayırlı, uğurlu olsun!"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, "Türkiye için, ailelerimiz için her şeyin en iyisini istiyoruz. Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair sunulan kanun teklifinin görüşmelerini tamamladık.

Kabul ettiğimiz kanun teklifiyle;

- Kadın memurlarımızın doğum sonrası analık izni 8 haftadan 16 haftaya çıktı.

- Koruyucu ailelerimize isteğe bağlı sigorta prim desteği ve 10 gün izin hakkı getirdik.

- Çocuklarımızı dijital dünyanın risklerine karşı koruyacak "Güvenli Dijital Ekosistemi" kuruyoruz.

Sosyal devlet anlayışımızla toplumun her kesiminin yanındayız. Hayırlı, uğurlu olsun!" dedi.

