İzmir Menderes'e bağlı Küner Mahallesi’nde düzenlenen ara seçimde vatandaşlar yeni muhtarı belirlemek için sandığa gitti. Seçimde yoğun katılım hakim olurken, mahalle sakinleri tercihini yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde gerçekleştirilen ara seçim için vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sandıklara akın etti.

Küner Şehit Binbaşı Ercan İlkokulu’nda seçim heyecanı!

Seçimde iki aday yarışırken, İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde seçim düzenlendi. Oy verme işlemleri Küner Şehit Binbaşı Ercan İlkokulu’nda kurulan sandıklarda gerçekleştirildi.

Yeni muhtar Ömer Doğan!

Yapılan sayım neticesinde kullanılan 2 bin 74 geçerli oyun 1037’sini alan Ömer Doğan, Küner Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu.