Son Mühür- Son dört seçimde Buca'yı kalesi haline getiren CHP için şimdilerde sıkıntılı bir dönem başlıyor.

Rüşvet, örgüte üye olma ve zimmet suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklanmıştı.

31 Mart seçimleri sonrası sık sık alacakları ödenmediği için işçi eylemleriyle gündeme gelen Buca'da sevgilisi Sevcan Orhan'la Phuket tatiliyle ülke gündemine gelen Görkem Duman hakkında İçişleri Bakanlığı beklenen adımı attığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi...

Görkem Duman dönemi kapandı...

İZMİR İLİ BUCA BELEDİYE BAŞKANI GÖRKEM DUMAN’IN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Buca Belediye Başkanı Görkem DUMAN, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve

Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Zimmet” suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Şimdi ne olacak?



En son Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Meclis'te gerçekleştirilen başkanvekili seçimi gibi, Buca'da da sandık kurulacak.

Buca Kaymakamlığı'nın önümüzdeki 10 gün içinde Görkem Duman'dan boşalan koltuğa oturacak başkanvekili seçimi için bir tarih belirlemesi gerekiyor.

Soruşturma kapsamında 1 üyesi tutuklu ve 1 üyesi de firari durumda bulunan CHP'nin oy kullanabilecek 25, AK Parti'nin 14, MHP'nin 3 ve BBP'nin 1 meclis üyesi bulunuyor.