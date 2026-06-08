Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşandı. Kulübün yeni başkanını belirlemek için binlerce kongre üyesi sandık başına gitti. Dün ve bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul maratonu, bugün resmen son bulmuş oldu.

Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulda toplamda 27 bin 138 oy kullanılırken, yeni başkan da resmen belli oldu. Aziz Yıldırım, yıllar sonra yeniden Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken, Hakan Safi ise 9927 oy aldı. Aziz Yıldırım'ın 8 yılın ardından yeniden başkan seçilmesinin ardından, İzmir milletvekillerinden Yıldırım'a tebrik paylaşımı geldi.

Polat: "Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum!"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıç: "Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun!"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise, "Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığa yeniden seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulu üyelerini kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun." dedi.