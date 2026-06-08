Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 8 Haziran tahminlerine göre bugün Trakya, Batı Akdeniz’in iç bölgeleri, Doğu Akdeniz’de Toroslar çevresi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyi ve Ankara’nın kuzey-doğu ilçelerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise özellikle güney kesimlerde etkisini artırırken, termometrelerin gün içerisinde 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İzmir hava durumu 8 Haziran 2026

İzmir’de 8 Haziran Pazartesi günü güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkması beklenirken, gece saatlerinde termometrelerin 25 dereceyi göreceği tahmin ediliyor. Kentte önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor.

İzmir'in ilçelerinde hava nasıl olacak?

Aliağa: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak.

Balçova: Sıcak ve güneşli bir gün beklenirken hava sıcaklığı 35 derece olacak.

Bayındır: Sıcak hava etkisini sürdürecek, termometreler 38 dereceyi gösterecek.

Bayraklı: İlçede sıcak hava hakim olacak ve sıcaklık 36 dereceye ulaşacak.

Bergama: Parçalı bulutlu bir havayla birlikte sıcaklık 34 derece olacak.

Beydağ: Sıcak hava etkili olurken sıcaklık 37 derece seviyesinde seyredecek.

Bornova: Gün boyunca sıcak hava beklenirken sıcaklık 37 derece olacak.

Buca: Sıcak ve bunaltıcı bir hava beklenirken sıcaklık 36 dereceye çıkacak.

Çeşme: Parçalı bulutlu bir havayla birlikte sıcaklık 31 derece olacak.

Çiğli: Sıcak hava etkisini gösterecek, sıcaklık 35 derece seviyesinde olacak.

Dikili: Parçalı bulutlu hava altında sıcaklık 33 derece olacak.

Foça: Parçalı bulutlu bir gün yaşanırken sıcaklık 31 derece olacak.

Gaziemir: Sıcak hava etkili olacak ve sıcaklık 36 dereceye ulaşacak.

Güzelbahçe: Parçalı bulutlu hava beklenirken sıcaklık 32 derece olacak.

Karabağlar: Parçalı bulutlu bir havayla birlikte sıcaklık 32 derece olacak.

Karaburun: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 32 derece seviyesinde seyredecek.

Karşıyaka: Sıcak hava görülecek ve sıcaklık 36 derece olacak.

Kemalpaşa: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 35 dereceye çıkacak.

Kınık: Parçalı bulutlu bir havada sıcaklık 34 derece olacak.

Kiraz: Sıcak hava etkili olacak ve sıcaklık 36 dereceyi bulacak.

Menderes: İlçede sıcak hava hakim olurken sıcaklık 36 derece olacak.

Menemen: Sıcak ve güneşli hava altında sıcaklık 36 dereceye ulaşacak.

Narlıdere: Parçalı bulutlu bir gün beklenirken sıcaklık 33 derece olacak.

Ödemiş: Sıcak hava etkili olacak ve sıcaklık 36 derece seviyesinde seyredecek.

Seferihisar: Parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklık 34 derece olacak.

Selçuk: Sıcak hava görülecek, sıcaklık 36 derece olacak.

Tire: Sıcak ve bunaltıcı bir hava beklenirken sıcaklık 38 dereceye ulaşacak.

Torbalı: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 37 derece olacak.

Urla: Parçalı bulutlu bir havayla birlikte sıcaklık 32 derece olacak.