İzmir Konak Meslek Yüksekokulu'nun, çeşitli programlarda görev verilmek amacıyla öğretim görevlisi alımı yapacağı duyuruldu. Yüksekokul bünyesinde yer alan Elektrik, Optisyenlik ve Yenilenebilir Enerji Teknikerliği programlarına toplam 5 öğretim görevlisi alınacak.

Başvurular 22 Haziran’a kadar!

Başvuruların 8 Haziran 2026 tarihinde başladığı ifade edilirken, adayların en geç 22 Haziran 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerektiği ifade edildi. Ön değerlendirme sonuçlarının ise 24 Haziran’da açıklanacağı belirtildi. Giriş sınavının ise 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulurken, nihai sonuçların 30 Haziran 2026 tarihinde ilan edilmesi amaçlanıyor.

5 öğretim görevlisi alınacak!

İlan çerçevesinde;

- Elektrik Programı için 3 öğretim görevlisi,

- Optisyenlik Programı için 1 öğretim görevlisi,

- Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Programı için 1 öğretim görevlisi alınacak.

Tüm kadrolar için adaylarda ALES’ten en az 70 puan alma şartı aranacağı belirtildi. İlanda ek olarak tüm adayların herhangi bir alanda tezli yüksek lisans yapmış olması gerektiği de ifade edildi.

İnternet sitesinden açıklanacak!

İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, ön değerlendirme sonuçları, sınav giriş bilgileri ve nihai sonuçların okulun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağını belirtti.