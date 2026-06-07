3 Haziran tarihinde İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da silahlı bir saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırı sonucunda sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması olan aynı zamanda Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat hayatını kaybetmişti. Şüphelilerin İstanbul bağlantılı olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma dosyası Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti.

4 kişi tutuklandı!

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, hakimlik kararını verdi. 4 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Engin Polat'ın ailesinden açıklama!

Soruşturma süreci ve tutuklama kararlarının ardından Can Polat'ın kuzeni olan Engin Polat'ın annesi ve kardeşinden açıklama geldi. Polat ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Canımız Can Polat’ı henüz kaybetmişken, aile olarak tarifsiz bir acının ve yasın içindeyiz.

Son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve haber sayfaları tarafından Dilan Polat’ın aylar önce, hatta yıllar önce paylaşılmış videoları yeni çekilmiş gibi servis edilmekte ve kamuoyu yanıltılmaktadır.

Dilan Polat’ın şu an yeni çekilmiş, yeni paylaşılmış herhangi bir videosu bulunmamaktadır. Acımızı yaşamaya çalıştığımız bu günlerde eski içeriklerin sanki bugün paylaşılmış gibi sunulması hem gerçeği yansıtmamakta hem de ailemizi derinden üzmektedir.

Bu hassas süreçte vicdanlı davranılmasını, doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar edilmemesini ve ailemizin yasına saygı gösterilmesini rica ediyoruz.

Destek olan, dua eden ve yanımızda duran herkese teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.