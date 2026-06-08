İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir ilçesinde yaya ulaşımını daha güvenli bir hale sokmak amacıyla Optimum AVM ile ESBAŞ arasında yapılacak yaya üst geçidi için ihale ilanını açıkladı. “Gaziemir İlçesi Optimum – ESBAŞ Arası Anahtar Teslim Yaya Üst Geçidi Yapılması İşi” başlığıyla duyurulan ihale ilanı, 8 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış oldu.

İhale 25 Haziran’da!

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere çerçevesinde ihale, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00’te İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Odası’nda düzenlenecek.

Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek olan ihalede teklifler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak’taki hizmet binasında alınacak.

Akçay Caddesi üzerine yapılacak!

Proje çerçevesinde Gaziemir ilçesi Sakarya Mahallesi’nde, Akçay Caddesi (Aydın-İzmir Karayolu) üzerinde yer alan 1482 ada 50 parsel civarında yaya üst geçidi yapılması hedefleniyor.

Üst geçit, Optimum AVM ile ESBAŞ arasındaki güzergâhta hizmet verecek.

Yapım süresi 210 gün!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ihale ilanına göre işin yapım süresinin yer tesliminden itibaren 210 gün olduğu ifade edildi.

İhalenin yaklaşık maliyeti ise KDV hariç 74 milyon 839 bin 513 lira 65 kuruş olarak duyuruldu.

Yerli istekliler katılabilecek!

İhale şartnamesi çerçevesinde ihaleye yalnızca yerli istekliler katılım sağlayabilecek. İhale çerçevesinde geçici teminat bedeli 2 milyon 245 bin 185 lira 41 kuruş olarak ifade edilirken, ihale dosyasının satış bedelinin ise 10 bin lira olduğu duyuruldu.

