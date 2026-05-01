İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde eğitim gören yedi yetenekli genç; yaşlılar ve fiziksel engeli bulunan bireylerin spor yapmasını desteklemek amacıyla ‘Active Machine’ adlı yenilikçi bir cihaz tasarladı. Berk Fevzi Yoğurtçuoğlu, Muhammet Polatlı, Sude Rüdar, Ayça Selimoğlu, Duru Karaçelik, Emir Gül ve Alperen Yılmaz’dan oluşan ekip, yaklaşık iki aylık yoğun bir çalışma süreci sonunda projenin prototipini tamamladı. Merkezinde geniş bir etkileşim ekranı barındıran bu cihaz; yanlardaki kol makaraları ve alt kısımdaki el çarkları sayesinde, kullanıcıların kimseye ihtiyaç duymadan tek başlarına egzersiz yapmalarına imkan tanıyor.

Patenti alınacak

Elektrik-elektronik, endüstri, mekatronik, makine ve biyomedikal mühendisliği gibi farklı disiplinlerden bir araya gelen İEÜ Engineering For Good Kulübü üyesi öğrenciler, projenin teknik detaylarını en ince ayrıntısına kadar planladı. Çok kademeli yükseklik ayarı ve stabiliteyi sağlayan sabit taban yapısıyla dikkat çeken tasarım için patent başvuru sürecine girildi. Büyük beğeni toplayan bu çalışma, 5-7 Mayıs tarihlerinde Burdur’da düzenlenecek olan ÜNİFEST (Üniversite Öğrenci Toplulukları Toplumsal Katkı Proje Festivali) kapsamında, ‘Sağlıklı Bireyler ve Bağımlılıkla Mücadele’ kategorisinde finale kalarak başarısını taçlandırdı.

Projeye ilişkin bilgi veren Sude Rüdar, geliştirdikleri çalışmaya dair şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız saha ziyaretleri ve ihtiyaç analizleri sonucunda yaşlı bireylerin günlük hareketleri yeteri kadar yapamadığını tespit ettik. Çalışmaya başlarken temel amacımız, yaşlı bireylerin ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerin güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir şekilde fiziksel egzersiz yapabilmelerini desteklemekti. Bu doğrultuda yaşlıların güvenli ve bağımsız bir şekilde kullanabileceği mekanizmayı tasarladık. Sistemimiz, elektrik gerektirmeyen şarjlı ekran yapısı, çok kademeli yükseklik ayarı ve sabitlenen taban tasarımı ile hem yatalak hem de yatalak olmayan bireylerin güvenle kullanabileceği bir yapı sunuyor. İlerleyen zamanlarda projeyi yapay zeka ile birleştirerek daha da geliştirmeyi, fonksiyonel hale getirmeyi planlıyoruz"

''Düşük maliyetli ve erişilebilir bir sistem''

"Yaşlı bireylerimizin başkasına ihtiyaç duymadan, bağımsız bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerine katkı sunmak ve bunu düşük maliyetli, ulaşılabilir bir yöntemle başarmak temel hareket noktamızdı. Geliştirdiğimiz bu sistemle fiziksel egzersizleri sadece bir zorunluluk olmaktan çıkarıp, oyun mekanikleriyle desteklenen eğlenceli bir aktiviteye dönüştürdük. Kullanıcıların hareket ettikçe puan topladığı ve seviye atladığı bir oyunlaştırma yapısını cihaza entegre ettik.

Teknik açıdan makine; el ve göz koordinasyonunu iyileştiren çift kollu bir mekanizma ile alt bölümde komutlara duyarlı dönen disk ve çark sisteminden oluşuyor. Cihazın karşısına geçen bireyler, bu düzenekler sayesinde el, kol ve omuz kaslarını çalıştıran aktiviteleri zahmetsizce gerçekleştirebiliyor. ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) katkılarıyla hayat bulan bu projenin, kısıtlı hareket imkanına sahip kişilerin hem enerjilerini yükselteceğine hem de yaşam motivasyonlarını ciddi oranda artıracağına inanıyoruz."