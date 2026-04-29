Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in en çok ziyaret edilen yerlerinden birisi olan İnciraltı sahilinde son günlerde artan fahiş fiyat tepkileri, belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Sosyal medya platformlarında vatandaşların özellikle seyyar satıcıların talep ettiği yüksek ücretlerden yakınmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilgili bölgeye denetim gerçekleştirdi.

Semaverlerden masalara kadar el konuldu

Balçova sınırları içinde kalan sahil hattında gerçekleştirilen denetimlerde, izinsiz şekilde tezgah açan satıcılar bir bir belirlendi.

Yalnızca fiyat denetimi yapmakla kalmayan ekipler, sahilin düzenini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan ekipmanlara da müdahale etti.

Operasyon dahilinde çay demlenen semaverler, mısır kazanları, sahil bandına düzensiz olarak konulan masa ve sandalyeler ile çok sayıda satış malzemesi zabıta araçlarına yüklenerek götürüldü.

Kontroller sıklaşarak devam edecek

Konuyla ilgili yetkililerden gelen bilgiler, bu denetimlerin kereye mahsuz değil sürekli olarak yapılacağı yönünde.

Kamusal alanın herkesin ortak kullanımında olduğunun altını çizen belediye, hem haksız kazancın önüne geçmek hem de sahilin huzurunu korumak için kontrollerin sıklaşarak süreceğinin altını çizdi.

