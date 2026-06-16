Son Mühür/Merve Turan- İzmir'de trafikte her geçen dakikada akıllara gelen "Acaba bu ay trafiğe kaç araç kaydı yapıldı?" sorunun cevabı TÜİK'in verileri ile geldi.

İzmir'deki toplam araç sayısı 2 milyon eşiğini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 Mayıs ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 oranında artarak 2 milyon 144 bin 373 oldu.

Mayıs ayında yeni kayıtlarda dikkat çeken düşüş

Geçen yıla kıyasla artış gösteren bu oranda bir önceki aya kıyasla bariz bir düşüş gözlendi. İzmir'de Mayıs ayı içerisinde trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 18,2 oranında azalarak 9 bin 168 olarak gerçekleşti. Bu düşüşe rağmen İzmir; Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında İstanbul ve Ankara’nın ardından Türkiye genelinde 3'üncü il olma unvanını korudu.

Mayıs ayı içinde 4 bin 128 adet yeni otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Neredeyse yarısının otomobil olduğu kayıtlarda oran şu şekilde:

Yüzde 45 otomobil

Yüzde 40 motosiklet

Yüzde 11,6 kamyonet

Yüzde 1,4 traktör

Yüzde 1,2 kamyon

Yüzde 0,5 minibüs

Yüzde 0,1 ise özel amaçlı taşıtlar

İkinci el araç piyasası da hız kesti

Mayıs ayında benzer bir düşüş de ikinci el piyasasında yaşandı. İzmir'de devri yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,4 azalarak 45 bin 856 adet seviyesine geriledi.

Mayıs ayında el değiştiren toplam 45 bin 856 adet taşıtın türlerine göre dağılımında otomobiller yüzde 66,8’lik büyük pay ile yine ilk sırada yer aldı. Otomobilleri sırasıyla yüzde 14,9 ile kamyonetler, yüzde 13,2 ile motosikletler, yüzde 2 ile traktörler, yüzde 1,4 ile kamyonlar, yüzde 1 ile minibüsler, yüzde 0,5 ile otobüsler ve yüzde 0,3 ile özel amaçlı taşıtlar takip etti.