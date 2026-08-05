Daha 17 11. bölüm fragmanı için Kanal D cephesinden ya da yapım şirketinden herhangi bir açıklama gelmedi. Oyuncu kadrosundan da konuya dair bir paylaşım yapılmadı. Belirsizlik böylece sürüyor.

Başrollerini Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Helin Elveren'in üstlendiği dizi, ekran yolculuğuna devam ediyor. Yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı ise izleyicilerin aklındaki asıl soru. Kanal D yayın akışı bu konuda net bir cevap veriyor.

Fragman neden hâlâ paylaşılmadı?

Önceki haftalarda fragmanlar, bölüm bittikten kısa süre sonra ekranda ve dijital kanallarda görülüyordu. Bu kez tabloya bir aksama girdi. 10. bölümün ardından beklenen tanıtım hâlâ ortada yok.

Gecikmenin sebebine ilişkin doğrulanmış bir bilgi yok, resmî bir duyuru da yapılmadı. Sektörde çekim programındaki aksaklıklar zaman zaman fragman paylaşımlarını erteletebiliyor. Ancak bu dizi özelinde böyle bir gerekçe açıklanmadı.

Daha 17 yeni bölüm tarihi belli oldu

Kanal D'nin yayın akışına göre dizinin yeni bölümü 9 Ağustos 2026 tarihinde ekrana gelecek. Yayın saati olarak 20.00 belirlendi. Yani fragmanın eksikliği, bölümün yayınlanmayacağı anlamına gelmiyor.

Bu tarih yaklaşırken izleyicilerin beklentisi de değişmedi: tanıtımın bölümden önce paylaşılması. Yapım ekibi henüz bir gün ya da saat vermedi.

İzleyicinin gözü sosyal medya hesaplarında

Fragmanın önümüzdeki günlerde dizinin resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yayımlanması bekleniyor. Genellikle ilk paylaşım buralardan yapılıyor, ardından video platformlarına taşınıyor.

Şimdilik izleyici için tek somut bilgi, yayın günü ve saati. Fragmana dair takvim ise tamamen yapım ekibinin elinde. Dizinin ilk bölümlerinden bu yana süren düzenli tanıtım alışkanlığı düşünüldüğünde, bu haftaki sessizliğin uzun sürmesi de beklenmiyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için pazar akşamı beklemeye değer bir randevu olacak.