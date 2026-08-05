Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Birlik Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Şevket Özfiliz, sendikasının Konak, Çankaya'da gerçekleştirdiği basın açıklamasında başta İzmir 112 Başhekimliği'nde öne sürülen iddialar başta olmak üzere pek çok konuya değindi.

Şevket Özfiliz: Bu yaşananlar hukuksuzluğa neden olmuyor mu?

112 acil sağlık istasyonlarında çalışanlara haksız yere cezalar kesildiğini öne süren ve sağlık çalışanlarının ciddi baskılar altında çalışmaya mecbur kaldığını söyleyen Birlik Sağlık Sen 2 Nolu Şube Başkanı Şevket Özfiliz, "112 acil sağlık istasyonlarında ciddi cezalar veriliyor, hakkında ciddi problemler olan çalışanlar ise hayatlarına devam ediyor. Artık kamuoyunun önünde soruyoruz, sağlık çalışanının ifadesi alınmadan istasyonda sigara içtiği iddiasıyla işlem başlatıldığı görülüyor. Bu belge izinsiz çekilen bir fotoğraf ise bunun özel hayatın gizliliğine girdiğini biliyoruz. Şikayet edilen 112 çalışanına dinlenmeden ceza verilmiş midir diye soruyoruz. Bu yaşananlar hukuksuzluğa neden olmuyor mu?"

"Bu ihbarları yaparak sessiz kalmayan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum"

Öte yandan, genel merkez binasında gerçekleşen basın toplantısında İzmir'in ilçelerinden Ödemiş'te gerçekleşen bir takım iddiaları kamuoyu ile paylaşan başkan Özfiliz, konuyla ilgili 112 Başhekimliği'ne ve Sağlık Bakanlığı'na seslenerek, şu ifadeleri kullandı: "Ödemiş'te bulunan bir paramedik personeli hakkında ciddi iddialar duyuyoruz ve böyle ciddi iddialarına soruşturulmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu konuyu keşke paylaşmak zorunda kalmasaydık, fakat gerekli müdahalenin yapılmamasından kaynaklı mecbur kaldık. İki hastanın ölümü ile ilgili ciddi görev ihlali iddiası için 112 Başhekimliği'ne soruyoruz, bu konuyla ilgili bir soruşturma var mı? Beyaz Kod sisteminin amacı dışında kullanıldığı üzerine iddialar bulunmaktadır. İftira atarak ekip arkadaşları üzerinden korku ve baskı oluşturulmaktadır. Olayların üzerine gitmemizle birlikte önemli adımlar atılmıştır. Bakanlığımızdan talebimiz bu konular hakkında ciddi bir soruşturmanın yürütülmesidir. Bu iddialar gerçek ise fedakarca görevini yapan çalışanların adının kirletilmesini kabul ediyoruz. Bu ihbarları yaparak sessiz kalmayan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum"