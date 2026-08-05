Saat 11.30 sularında meydana gelen olayda, seyir halindeki sürücü aracın önünden yükselen yoğun dumanı fark eder etmez aracını güvenli bir noktaya çekti. Otomobili hızla emniyet şeridine çekerek durduran sürücü, araçtan hemen indi.

Sürücünün kendini dışarı atmasının hemen sonrasında alevler otomobilin iç mekanına kadar yayıldı. Sürücünün saniyelerle hareket etmesi, yangının can kaybı ya da yaralanmayla sonuçlanmasının önüne geçti.

Patlamalar yaşandı

Alevlerin kısa sürede büyüyüp aracı tamamen sarmasıyla birlikte karayolunda hareketli anlar yaşandı. Yangının şiddetiyle otomobilin lastikleri ve yakıt sistemi tarafında zaman zaman şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Çevredeki diğer araç sürücüleri patlamalar sebebiyle duraklamak zorunda kalırken, olay durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Ekipler alevleri söndürdü

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Bu sırada polis ekipleri de karayolunda yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik şeridi oluşturarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

İtfaiyenin soğutma çalışmalarının sonrasında tamamen demir yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve karayolundaki trafik akışı tekrar normale döndü.