Son Mühür- Narlıdere Beledeyesi kentte vatandaşı daha da memnun etmek ve belediye hizmetlerinin netliğini güçlendirmek için yeni bir uygulama daha hayata geçirdi. Bu amaçla kazandırılan uygulamada Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekiplere yaka kamerası takılacak. Narlıdere Belediyesi’nin başlattığı yaka kamerası uygulamasındaki kameralar yüksek çözünürlük ve ses sistemine sahip.

Uygulama sayesinde hem zabıta ekipleri hem de vatandaşlar daha güvenilir bir süreçten geçecek. Kayıtlar, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yalnızca gerekli durumlarda alınacak ve yetkisiz kişilerle paylaşılmayacak. Ayrıca her bir vatandaş kayıt alındığına dair zabıta ekipleri tarafından bilgilendirilirken zabıta personelinin üniformalarında da "Görüntü ve ses kaydı alınmaktadır" ibaresi yer alacak.

“Vatandaş memnuniyetini çok daha üst seviyelere çıkaracağız”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun yaka kamerası uygulaması için “Narlıdere’mizin sokaklarında huzuru ve düzeni sağlamak için gece gündüz özveriyle çalışan zabıta ekiplerimizin teknolojik altyapısını güçlendiriyoruz. Yaka kameralarımız hem komşularımızı hem de personelimizi koruyan önemli bir güvence olacak. Olası şikayetlerin çok daha objektif, adil ve hızlı bir şekilde incelenmesine olanak sağlayacak bu adımla, zabıta hizmetlerindeki vatandaş memnuniyetini çok daha üst seviyelere çıkaracağız” ifadelerini kullandı.